Kaspersky alerta sobre golpe visando compras de Natal

“Quando a esmola é demais, o Santo desconfia”. A dito popular é antigo e faz referência a uma dica de segurança básica, mas necessária. Mesmo com os avisos, os consumidores são movidos pelo desejo e acabam, de vez em quando, se rendendo à tentação de adquirir um produto muito desejado em uma “pechincha” e acabam caindo em um golpe. Para evitar isso, os especialistas da Kaspersky informam sobre uma campanha de phishing que oferece um copo térmico com 75% de desconto para roubar dados de cartão de crédito.

Para o analista sênior de segurança da empresa, Fabio Assolini, campanhas como esta visam explorar o período de compra dos presentes de Natal e usam diversos itens que figuram nas listas de desejos dos consumidores. A fraude aposta no interesse das pessoas e nos preços atraentes para ter sucesso e roubar a máximo de dados de cartões de crédito possível. Claro que a vítima também nunca receberá o produto adquirido nessas condições.

“As duas melhores formas de evitar cair em golpes como este são conhecimento e tecnologia. Saber da existência do golpe ou saber reconhecer uma fraude online é essencial para garantir apenas experiências positivas na internet. E usar uma solução de segurança tanto no computador quanto no celular é uma garantia para quando nosso julgamento falha. Outro ponto importante que deve ser muito valorizado é que a fabricante do produto já vem alertando os consumidores sobre golpes em circulação. Sempre falamos que os internautas devem conferir os sites oficiais antes de realizar uma compra e, neste caso, a chance de cair na fraude será bem menor para quem segue esta dica de segurança”, comemora Assolini.

No golpe mais recente identificado pela Kaspersky, os criminosos criaram uma página de compra falsa com a oferta dos produtos. Para chegar nele, eles enviam inúmeras mensagens de “phishing” para iscar os consumidores desatentos. Nesse e-mail, todos os produtos estão em destaque junto com o desconto de 75% e o preço final de R$ 89 no produto mais comum.