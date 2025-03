Computadores para Inclusão realizou mais de 2 mil doações em 2021

Mais de 2 mil computadores foram doados pelo Ministério das Comunicações (MCom) neste ano, beneficiando pontos de Inclusão Digital distribuídos em 89 municípios brasileiros. A ação integra o programa Computadores para Inclusão, uma iniciativa do Governo Federal, executada pela Pasta e direcionada para a implementação de políticas de inclusão. Outras esferas do poder público e organizações da Sociedade Civil (OSC) são parceiras na empreitada.

“A gente mostrou ao Brasil que precisávamos comunicar, que precisávamos levar internet, levar computador, levar conexão, levar Wi-Fi”, descreveu o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Com as entregas de 2021, o programa já soma (desde sua criação) um volume de 24 mil computadores doados, distribuídos para 543 cidades brasileiras.

Até o final 2023, o propósito do Computadores para Inclusão é alcançar uma meta total de 40 mil computadores doados. Para atingir o objetivo, o programa dispõe dos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRC), espaços físicos adaptados onde acontece o recondicionamento de equipamentos eletroeletrônicos, o tratamento de resíduos eletroeletrônicos e a realização de cursos e oficinas.

Em 2021, além da doação de computadores, o MCom também capacitou 380 jovens em situação de vulnerabilidade social. Eles participaram das formações oferecidas pelos CRCs apoiados pela Pasta. Desde o início do programa, nos CRCs já foram capacitadas mais de 15 mil pessoas, em mais de 90 cursos diferentes.

No momento, o Computadores para Inclusão conta com 16 CRCs ativos. Inicialmente, foram incluídas nove entidades, que proporcionaram a criação de 12 CRCs nos estados de Minas Gerais; Ceará; Rio de Janeiro; Pernambuco; Rio Grande do Sul; Mato Grosso do Sul; Goiás e Distrito Federal.