São Paulo Jogos de E-Sports 2022 reúne estudantes em torneios de quatro games competitivos

A segunda edição do São Paulo Jogos de E-Sports 2022, torneio estudantil de esportes eletrônicos, acaba de ser anunciada e terá organização da Nomad Esports, patrocínio master do Banco do Brasil, apoio do Governo do Estado de S. Paulo, por meio de sua Secretaria Estadual de Esportes, e realização da FUNDABOM (Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros). A iniciativa é destinada a estudantes do ensino básico e superior, público ou privado, do estado de São Paulo, que poderão se inscrever gratuitamente a partir de 14 de março pelo site ou pelo aplicativo oficial da competição.

Os interessados podem optar por até quatro modalidades de jogos eletrônicos: Free Fire, FIFA, Tom Clancy’s Rainbow Six e Just Dance, que serão divididas em uma primeira fase qualificatória on-line, com partidas sempre aos finais de semana, e outra eliminatória presencial, com quatro sedes possíveis na cidade de São Paulo e uma no interior. A única exceção é a competição de Just Dance, que ocorrerá somente nas quatro etapas presenciais na cidade de São Paulo. Os melhores competidores disputarão os troféus de campeões e as premiações (que serão anunciadas em breve) em 26 de junho, no Ginásio do Ibirapuera.

“É um privilégio organizar um evento que abre as portas do cenário de eSports amador do estado de São Paulo para estudantes, promovendo o espírito de comunidade, estimulando a prática competitiva e a integração interinstitucional, além de contribuir com o desenvolvimento dos participantes como cidadãos”, diz Guilherme Flaquer, gerente de projetos da Nomad Esports. “Serão dez finais de semana de disputas, entre qualificatórias on-line e presenciais, até culminar em um evento no Ginásio do Ibirapuera, que, além da final das quatro modalidades, terá grande produção com diversas atrações, ativações de várias marcas e expectativa de público de 10 mil pessoas”, completa Flaquer.

O gerente executivo do BB, Renato Tadeu Figueiró, lembra que o Banco do Brasil é protagonista no apoio aos eSports desde 2018 e contribui para popularizar essas competições que fomentam também os gamers e atletas do país. “Estamos falando de uma ação que apoia a estratégia de rejuvenescimento da base de clientes do Banco, um dos objetivos da Instituição”, avalia o executivo.

“É função da gestão pública estar alinhada aos acontecimentos, demandas e novidades da sociedade. São Paulo é o primeiro estado a contar com um campeonato de jogos eletrônicos em seu calendário oficial, e nosso intuito é ampliar cada vez mais essa atuação nos games”, comentou o Secretário de Esportes do Estado, Aildo Rodrigues.

O São Paulo Jogos de E-Sports 2022 será totalmente realizado em formato de acordo de cooperação e, portanto, sem qualquer financiamento com verba pública ou fins lucrativos. Todos os custos da competição serão cobertos com cotas de patrocínio. As partidas da primeira fase serão disputadas pela internet, entre 2/4 e 8/5, seguidas das fases presenciais, que acontecem de 15/5 a 12/6 e contarão com transmissões ao vivo em plataformas digitais a serem anunciadas e com a participação de narradores e comentaristas de peso.

O calendário completo pode ser visto abaixo:

Qualificatória on-line:

Free Fire (eliminatória 1) – 2/4 e 3/4

FIFA – 9/4 e 10/4

Free Fire (eliminatória 2) – 23/4 e 24/4

Rainbow Six Siege – 30/4 e 1/5

Free Fire (eliminatória 3) – 07/05 e 08/05

Eliminatória presencial (detalhes serão revelados em breve):

Etapa Interior de São Paulo – 14/5 e 15/5

Etapa Zona Sul de São Paulo – 21/5 e 22/5

Etapa Zona Norte de São Paulo – 28/5 e 29/5

Etapa Zona Leste de São Paulo – 4/6 e 5/6

Etapa Zona Oeste de São Paulo – 11/6 e 12/6

Final presencial (detalhes serão relevados em breve):

Ginásio do Ibirapuera – 26/6

Mais informações sobre o São Paulo Jogos de Esports 2020 estão disponíveis no site.