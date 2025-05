Dicas simples para quem quer fazer um upgrade no computador para estudar, trabalhar ou jogar

A pandemia estabeleceu mudanças de hábitos que se tornaram tendências, como o trabalho remoto e o ensino à distância. Segundo pesquisa feita pela Bain&Company, 30% dos brasileiros querem continuar trabalhando integralmente em home office em pelo menos cinco dias da semana, enquanto outros 33% optariam por trabalhar dois a três dias no escritório.

Já o ensino à distância tende a superar o presencial neste ano de 2022, como aponta o estudo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). De acordo com o levantamento, a busca por cursos em EAD cresceu 59% entre 2020 e 2021, em comparação aos anos anteriores.

Segundo dados da Pesquisa Games Brasil (PGB), 40,7% dos brasileiros entrevistados utilizam o computador para jogar.

Para garantir qualidade nas videochamadas do EAD, a produtividade do home office e ainda a melhor performance em jogos, a Kingston Technology separou algumas dicas sobre upgrade. Existe uma solução perfeita para cada necessidade.

Travamento e lentidão

A lentidão do computador depende da mídia de armazenamento. No caso do computador possuir apenas HD (disco mecânico), ele está sujeito a danos físicos como quedas e falhas por queda de energia. “Quando o computador está travando ou apresentando lentidão, a solução é optar por um SSD, que proporciona maior segurança por ter memória flash, ou seja, as informações não ficam salvas em um dispositivo mecânico. Além de melhorar o desempenho, o SSD garante maior segurança no armazenamento de dados”, explica Iuri Santos, gerente de tecnologia da Kingston Brasil.

Para laptops e PCs pequenos e finos, o NV1 da Kingston é o SSD mais indicado. Com performance NVMe PCIe, o NV1 é 35 vezes mais rápido do que um disco rígido tradicional, processando mais de 2GB de informação por segundo e está disponível em capacidades de 250GB a 2TB.

Entretanto, o modelo de SSD vai depender do perfil de cada usuário. Caso ele use o computador em intensas cargas de trabalho e precise em sua rotina renderizar em 3D e produzir conteúdo 4K+, o KC3000 da Kingston é o SSD ideal para atingir a performance desejada. Para conferir todas as opções de SSD da Kingston, acesse: kingston﹒com/br/search/product?q=ssd

Expansão de memória RAM

Se usuário tem a necessidade de abrir muitos programas ao mesmo tempo e o número de aplicações abertas supera a quantidade de memória RAM disponível, o computador começa a usar o SSD como memória adicional, prejudicando a performance de ambos. Neste caso, é indicado expandir a memória RAM do computador e a Kingston possui opções para diferentes perfis de usuários.

Para usar o computador em programas básicos, como pacote office, o pente DDR4 de 8GB é indicado, mas caso o usuário queira jogar e fazer streaming simultaneamente, é preciso no mínimo 16GB de memória RAM.

“A quantidade de GBs irá variar de acordo a quantidade de programas abertos simultaneamente. É importante ressaltar para melhoria de performance é preciso verificar se o computador está com os dois slots de RAM instalados e sendo utilizados. Todas as plataformas trabalham com números pares de memórias, ou seja, para melhor desempenho se faz necessário usar dois ou quatro módulos de memória. Se utilizar número ímpar, a expansão será ineficaz”, detalha o executivo.

Os módulos de memória da linha Kingston FURY se encaixam perfeitamente na vida de gamers e entusiastas que buscam alta performance para seus setups. Os módulos de memória da linha gamer garantem alto desempenho mesmo quando utilizadas em situações extremas, como lives em 4K ou animações 3D e renderizações. Além disso, seus módulos da tecnologia DDR5 já oferecem velocidades mínimas de 4.800MHz e são certificados pela Intel.

No site da Kingston, além de conhecer a linha Kingston Fury, é possível verificar qual a memória padrão é compatível com cada computador, acesse: kingston﹒com/br/memory/search