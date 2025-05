Aprenda receitas inusitadas em vídeos de até 1 minuto

A criatividade dos brasileiros está sempre em destaque na internet. Agora, quando a originalidade é direcionada para a cozinha, o resultado não poderia ser outro que não receitas pra lá de inusitadas com uma curiosa mistura de sabores.

O Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, identificou uma tendência em alta na plataforma de conteúdos de receitas simples e curiosas, e reuniu seis vídeos inusitados que estão em destaque no aplicativo, para qualquer pessoa testar e saborear na cozinha. Confira abaixo:

1 – Brigadeiro de bacon: com apenas 3 ingredientes, o vídeo com mais de 341 mil visualizações apresenta o famoso doce brasileiro usando bacon como base, formando a combinação perfeita para quem adora a mistura do doce com o salgado.

2 – Arroz com coca-cola e macarrão frito: essa mistura inédita de refrigerante de cola com arroz e macarrão frito ainda inclui frango, linguiça, molho shoyu e outros ingredientes, o que pode ser uma boa opção para aqueles dias em que há sobras de comidas na geladeira. Provando que a criatividade tem espaço garantido entre os usuários, o vídeo tem mais de 80 mil curtidas.

3 – Coxinha sem massa: ideal para aqueles que curtem uma iguaria clássica e deliciosa, mas sem fazer muito esforço, essa receita de coxinha sem massa, rápida e simples de preparar já conquistou mais de 9 mil visualizações.

4 – Bolo de frigideira: inovando o modo de preparo do clássico bolo de banana, esta versão de frigideira já conta com 3 mil visualizações e é ótimo para os dias em que as pessoas não querem gastar muito tempo assando a receita no forno e até economizar na louça suja.

5 – Presunto caseiro: sim, é possível preparar em casa uma versão caseira do presunto. Este vídeo, com mais de 2 milhões de visualizações, mostra uma alternativa que, além de mais saudável, é mais rentável.

6 – Coração de galinha empanado: com mais de 780 mil visualizações, esta preparação diferente do coração de galinha, traz uma versão empanada rápida e fácil de fazer.