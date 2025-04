RD Station abre vendas de ingressos para a 8ª edição RD Summit

A RD Station, empresa de tecnologia líder no desenvolvimento de softwares voltados para o crescimento de médias e pequenas empresas, anuncia a abertura oficial das vendas de ingressos para o RD Summit 2022, que será realizado nos dias 26, 27 e 28 de outubro em Florianópolis (SC).

O maior evento de marketing e vendas da América Latina, chega a sua oitava edição, que marca o retorno em formato presencial após três anos.

“Os participantes podem esperar uma grande experiência no nosso retorno. Inspirado em grandes eventos de entretenimento mundial, vamos unir geração de negócios, marketing, vendas e inovação. Esse é o diferencial do RD Summit que torna o evento único”, destaca Denis Braguini, diretor de eventos da RD Station.

O valor do primeiro lote do 3-Day Pass é de R$1.699 e do WOW! Pass, que proporciona uma experiência diferenciada no evento, é R$2.599. Vale lembrar que a venda de ingressos da edição de 2020 bateu recorde com 1.200 entradas vendidas em apenas um minuto, atingindo 3.000 convites em um dia.

Muito conhecido pela oportunidade de aprendizado e networking, o evento já contou com palestras de profissionais como Gary Vaynerchuk, Ann Handley, Leela Srinivasan e Will Reynolds. Até o momento, na primeira lista de palestrantes confirmados estão nomes como Martha Gabriel, Marcos Piangers, Pedro Alvim, André Siqueira, Camila Renaux e Patrícia Moura.