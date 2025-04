Por que audiobooks se tornaram tão populares nos últimos anos?

A revolução tecnológica avança em todas as frentes no nosso cotidiano e não poderia ser diferente no âmbito editorial. Apesar da visão de muitos tradicionalistas amantes das publicações impressas, as vendas de ebooks e audiobooks cresceram de maneira estrondosa nos últimos anos, principalmente durante a pandemia, em especial os audiobooks, comparativamente, o setor com mais ascensão no mercado de publicações.

Em 2020, de acordo com a Audio Publisher Association, ou Associação dos Editores em Áudio no português livre, o formato apresentou um aumento de 12% nas vendas, o nono ano consecutivo com um aumento de dois dígitos em porcentagem. A previsão da associação é que até 2027, o segmento seja uma indústria de mais de 19 bilhões de dólares.

Isso prova que o amor pela palavra escrita não é diminuído pela sua apresentação em outros meios, ao contrário do que muitos pensam. Além disso, ele é preferível e mais vantajoso para muitos.

O audiobook não impede que você realize outras atividades enquanto escuta a narração e certos grupos de pessoas neuro divergentes e com deficiência, por exemplo, também se beneficiam muito com a modalidade, especialmente no âmbito da inclusão escolar, o que contribui também para a democratização educacional.

Atento a essa movimentação editorial, o aplicativo Skeelo, canal de ebooks e audiobooks que tem como propósito expandir o acesso à leitura no Brasil, investe em produções próprias dos livros em áudio. O clássico distópico de George Orwell, 1984, foi um dos primeiros escolhidos para ser transformado em audiobook, em uma versão própria e diferenciada da plataforma.

Em formato de áudio, com dubladores especializados para cada personagem, a história ganha vida, e se reinventa sem deturpar a mensagem. “George Orwell é um autor atemporal, suas obras sempre conversam com algum acontecimento presente, muito embora tenham sido escritas há décadas, sua relevância permanece e se renova. Trazer 1984 para a versão audiobook é uma oportunidade para que mais leitores conheçam o livro de forma rica e imersiva,” comenta Thereza Castro, Supervisora Editorial do Skeelo.

Não é como se o conceito fosse novidade. O segmento de áudio novelas, muito popular durante a maior parte do séc. XX, seguia a mesma premissa, com histórias contadas e interpretadas apenas pela voz. A autora Agatha Christie, por exemplo, chegou a escrever histórias exclusivas para o rádio.

Abraçar novos conceitos é sempre importante para o desenvolvimento pessoal, e fazer com que mais e mais pessoas desenvolvam o amor por livros, deveria ser do desejo de todo bibliófilo.

A plataforma Skeelo também é responsável pelas produções de audiobooks como A Revolução dos Bichos, outro clássico de Orwell, O Chamado Selvagem de Jack London, Um Conto de Natal, um dos mais famosos de Dickens e o icônico O Pequeno Príncipe.

Se você já é um fã de Orwell, ou apenas procurava conhecê-lo e ainda não teve tempo, vale a pena experimentar esse formato inovador. O Skeelo está disponível tanto pelo Android, no Google Play, como no iOS, pela Apple Store. Mais informações em https://skeelo.app/