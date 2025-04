Dicas para quem procura aplicativos de monitoramento remoto

Os aplicativos de monitoramento remoto permitem que os pais e as empresas monitorem as crianças e os funcionários para garantir que eles permaneçam produtivos, seguros e protegidos enquanto usam seus telefones. Ao rastrear os dados de um telefone e transmiti-los ao painel de controle de um usuário, o programa transforma os smartphones em poderosos aparelhos de espionagem e monitoramento. Aplicações de monitoramento remoto de telefones celulares permitem que os usuários sigam qualquer comportamento com amplas capacidades, tais como alertas de localização, registros telefônicos e Wi-Fi, textos, mensagens instantâneas (incluindo as apagadas) e muito mais! Hoje, vamos analisar dicas que você deve saber antes de comprar um aplicativo de vigilância para smartphone. Também analisaremos as 3 principais aplicações de monitoramento que você pode comprar agora mesmo.

Dicas para a compra de um aplicativo de monitoramento remoto

Como há muitos aplicativos de monitoramento remoto de grau profissional disponíveis no mercado, escolher o que é certo para você é uma grande pergunta. Aqui estão algumas dicas que podem ajudá-lo a restringir suas escolhas e ajudá-lo a escolher a que mais se adapta às suas necessidades.

Estabilidade: Nenhum cliente quer que seu dinheiro seja desperdiçado em um programa mal escrito que falha em um momento de necessidade. Os problemas de estabilidade em aplicações de monitoramento remoto também afetam o telefone alvo. O telefone começará a apresentar falhas e se tornará lento, fazendo com que o proprietário do telefone desconfie. Ele arruína todo o objetivo do monitoramento remoto pois uma certa sutileza e o elemento surpresa são necessários nestas circunstâncias.

Curva de aprendizado da interface: Refere-se a quão fácil ou difícil é se familiarizar com a interface com o usuário do aplicativo. Uma maneira rápida de separar os bons aplicativos de monitoramento remoto dos maus é observando a interface do usuário do aplicativo. Se as características estiverem desordenadas, pode sobrecarregar os usuários, arruinando sua experiência. E um importante ponto de venda destes aplicativos é que eles permitem soluções rápidas de monitoramento para novatos. Se as etiquetas forem difíceis de ler ou se houver muitos contrastes de cor ou menus desnecessários, isso pode causar frustração desnecessária. Muitos fornecedores de software perdem clientes apenas por causa da interface de usuário mal projetada.

Website: Uma empresa profissional terá um website completo. Ele inclui dados de produtos, recursos, tutoriais, instruções, FAQs e informações de contato da empresa. Certifique-se de que os Termos e Condições, a Política de Privacidade e as seções de Isenção de Responsabilidade do site estejam todos lá. É assim que você pode saber se uma empresa é profissional ou não. E como os aplicativos de monitoramento remoto são vendidos diretamente do website, é necessário que ele tenha uma página de produto fácil de encontrar, juntamente com a política de reembolso e preços mencionados.

Política de Reembolso: Itens virtuais como aplicativos e vídeo games precisam ter uma política de reembolso justa, uma vez que muitos unções precisam ser testadas antes de serem lançadas. E se alguma nova atualização mudar muito a experiência ou a funcionalidade, alguns usuários podem ficar insatisfeitos. E é ainda mais verdadeiro para aplicações de monitoramento por telefone celular. Porque as aplicações de monitoramento remoto se espalham principalmente pela boca a boca e cada experiência do usuário difere significativamente.

Preços: Muitos fatores entram na decisão do preço de um produto. Vai desde os tempos de pesquisa e testes, até as horas-homem dedicadas ao seu desenvolvimento. E como o preço das aplicações de espionagem por telefone celular remoto varia significativamente, o preço deve ser avaliado em termos dos recursos fornecidos. Portanto, visite o site oficial do produto, verifique suas características e veja o preço das versões básica e profissional antes de fazer uma compra. Faça isso para cada aplicativo de vigilância de smartphone que você possa estar interessado e vá para aquele que oferece a melhor relação preço/desempenho.

Serviço de Atendimento ao Cliente: O atendimento ao cliente de uma empresa é um dos aspectos mais freqüentemente negligenciados. Um serviço ao cliente educado, eficiente e útil é necessário para fazer crescer uma empresa e manter sua base atual de clientes. E quando se trata de aplicações remotas, este fato se torna ainda mais crucial. O monitoramento de aplicativos pode ser complicado, uma vez que muitas coisas podem dar errado. Portanto, leia resenhas e concentre-se em como o atendimento ao cliente de uma empresa é dedicado.

Top 3 aplicativos de monitoramento remoto

Vejamos alguns dos melhores aplicativos de monitoramento que você pode comprar agora mesmo.

1. XNSPY

O XNSPY é um dos aplicativos de vigilância smartphone mais fáceis de usar por aí. Comparando os aplicativos que são usados para manter o controle das atividades telefônicas de outras pessoas, ele freqüentemente aparece no topo.

Ele começa a carregar dados para a conta do monitor – o Dashboard- assim que o aplicativo é instalado no dispositivo alvo. Após adquirir a assinatura, os usuários podem rastrear seus dispositivos 24 horas por dia através do painel, onde cada detalhe é atualizado automaticamente.

É fácil de configurar e funciona em modo furtivo (stealth), de modo que o proprietário nem mesmo estará ciente de que seu telefone está sendo observado. Este recurso em aplicativos de monitoramento remoto é vital, uma vez que é necessária discrição. Qualquer pessoa que comprar uma assinatura básica do aplicativo poderá usá-lo. Ele funcionará em segundo plano sem consumir a bateria do telefone ou diminuir a sua velocidade, tornando-o praticamente indetectável. A opção de ligar/desligar o modo stealth lhe dá uma enorme vantagem sobre outros aplicativos de monitoramento.

Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber, LINE, Tinder e Kik são apenas alguns aplicativos populares de redes sociais que se integram totalmente ao programa. Os clientes do XNSPY podem ver as conversas de todos estes aplicativos remotamente, não apenas do WhatsApp.

Ele usa o recurso de gravação de tela do telefone para obter capturas de tela dos aplicativos de mensagens instantâneas acima mencionados. Assim, mesmo que o proprietário do dispositivo apague as conversas de seu telefone, as capturas de tela ainda serão salvas na conta da web.

Como resultado, o XNSPY ultrapassa a criptografia de ponta a ponta e preserva um registro fotográfico dos fios das mensagens. O gravador de tela captura o uso do telefone em tempo real sem dizer ao proprietário.

Você pode comprar a versão básica por tão pouco quanto $4,99 por mês. O custo da assinatura premium é de US$ 7,49 por mês. A contrapartida da Xnspy oferece a gravação da tela e os recursos de monitoramento de mensagens instantâneas mencionados anteriormente. A assinatura Premium também oferece gravação de ruído ambiente que permite aos usuários ligar o microfone à distância para ouvir o ambiente do usuário do telefone. Usando a versão premium, os clientes também podem controlar o dispositivo remotamente. Ele pode rastrear sua localização, limpar seus dados ou bloquear o telefone para que ele não caia em mãos erradas.

Assim, o XNSPY oferece uma ótima relação preço/desempenho raramente vista em outras aplicações. A empresa oferece atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, que responde rapidamente a qualquer consulta e pode até mesmo instalar remotamente o aplicativo se você estiver tendo problemas com o processo.

2. Spyzie

Spyzie é ano o popular aplicativo de monitoramento que funciona como controle parental e aplicação de monitoramento remoto em um único pacote. É usado por pais que querem proteger seus filhos mantendo um olho atento sem interferir. A funcionalidade de monitoramento remoto e furtivo do aplicativo permite que os pais o façam com facilidade.

Como o aplicativo tem um histórico de navegador e rastreador de aplicativos de mensagens, muitas empresas podem usá-lo para rastrear a atividade de trabalho de seus funcionários. O Spyzie permite monitorar smartphones iOS e Android, oferecendo assim um suporte decente em todas as plataformas.

O Spyzie não ocupa muito espaço quando instalado em um dispositivo alvo, portanto, o processo de download e instalação é muito mais rápido do que outros aplicativos de monitoramento no mercado. O aplicativo registra tudo o que acontece no telefone em segundo plano. Ele então usa a internet para enviar os dados para a conta on-line do cliente.

Depois que o Spyzie for instalado, os usuários podem ligar o modo stealth, se necessário. Se selecionado, o ícone do aplicativo desaparece.

Uma desvantagem do aplicativo que descobri foi que a interface do painel de controle tem muito fundo branco, o que dificulta a visualização durante a noite. É especialmente problemático para pessoas com olhos sensíveis. A empresa precisa incorporar uma opção de modo noturno para as pessoas sensíveis à luz brilhante.

3. Highster Mobile

O Highster Mobile é um aplicativo de monitoramento relativamente novo, mas está lentamente ganhando clientes. O aplicativo funciona em Windows, Mac OS X, Android e iOS, oferecendo assim a melhor compatibilidade entre todas as aplicações listadas.

O aplicativo tem uma interface de usuário agradável e moderna com muitos tons de azul marinho e branco, o que o torna uma combinação excelente. O aplicativo oferece uma tonelada de recursos. Mesmo a versão básica satisfará os mais aficionados dos aplicativos de monitoramento. A versão básica inclui todas as características incluídas na versão profissional, além do monitoramento de aplicativo de mensagens instantâneas, Geofencing, e bloqueio de website e aplicativo.

O aplicativo também não tem uma versão de demonstração, o que significa que você tem que comprá-lo para experimentá-lo, o que é um inconveniente significativo. E a política de reembolso precisará de pelo menos 14 dias para o reembolso.

Conclusão

A competição foi bem próxima, mas é preciso eleger um vencedor. E no nosso caso, foi a Xnspy. Apesar de sua idade avançada, o aplicativo continua oferecendo grande valor, desempenho, atualizações rápidas e numerosas correções de bugs sem nenhuma pagamento extra escondido. Seu atendimento ao cliente é rápido para responder e oferece ajuda em relação a qualquer problema.