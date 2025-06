Brasil Game Show anuncia estreia da Flexform no evento com patrocínio às competições da Monster Energy BGS Esports

Mais do que apresentar as principais novidades e marcas da indústria dos jogos eletrônicos, a Brasil Game Show se destaca a cada ano por reunir em um mesmo lugar todo o ecossistema gamer, que inclui fabricantes de consoles e periféricos, desenvolvedoras de jogos, varejistas, estúdios independentes, torneios de eSports e empresas não endêmicas interessadas em mergulhar fundo nesse universo. É o caso da Flexform, empresa tradicional no segmento de mobiliário corporativo, que estreia na Brasil Game Show como patrocinadora das competições da Monster Energy BGS Esports, a principal arena da maior feira de jogos eletrônicos da América Latina, e onde são disputados grandes torneios de títulos competitivos. A Flexform chega à BGS em um momento importante para a empresa, que recentemente passou a investir no segmento gamer com o lançamento das cadeiras Alpha e Sigma, que já estão disponíveis nas versões Pro e Lite. Desenvolvidas em um laboratório próprio, os modelos foram projetados com design e ergonomia especiais para atender as maiores exigências dos jogadores e garantir máximo conforto durante as partidas. Na BGS 2022, além do patrocínio à Monster Energy BGS Esports, a Flexform irá revelar uma cadeira personalizada com a logo e as cores do evento, e que será utilizada durante todas as competições de esportes eletrônicos realizadas nos sete dias da feira. Com mais de 55 anos de trajetória, a Flexform celebra o momento de expansão e revela o objetivo de ampliar ainda mais o portfólio de produtos gamer. “Nossa intenção em participar da BGS é estar cada vez mais próximos desse público jovem e conectado. Trazer a expertise da Flexform em assentos e ergonomia para o universo dos jogos eletrônicos é uma grande conquista, e graças à ajuda do nosso laboratório próprio de testes, desenvolvemos uma linha que combina design e tecnologia para garantir aos players o melhor desempenho nos jogos”, explica Ennrico Iannoni, diretor de Estratégias Digitais. “Ao longo das 12 edições da Brasil Game Show, acompanhamos o surgimento e a consolidação de diversas marcas, além do amadurecimento do mercado de games, que permitiu que nova marcas, de outras indústrias, se juntassem a nós. É sempre uma satisfação ver novos parceiros chegando ao evento porque isso reflete o potencial do setor e atesta a credibilidade da BGS como um canal eficaz de diálogo entre as empresas e os consumidores. Tenho certeza que jogadores profissionais e amadores vão gostar do portfólio gamer da Flexform, que se mantém tão forte no mercado há mais de cinco décadas graças à qualidade de seus produtos”, diz Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show. Além da Flexform, dezenas de marcas já estão confirmadas na 13ª edição da Brasil Game Show, como Banco do Brasil, Monster Energy Drink, Youtube Gaming, Lupo, Rank1, Vivo, Outback, AOC, HyperX, Intel, Logitech G, Magazine Luiza, Pichau, SBT Games, DX Racer, Razer, Redragon, Marvel, Piticas, Warrior, ELG, AMD, Motospeed, Saga, Gamdias, C3tech, OEX, Kingston. Muitos outros expositores serão anunciados em breve. Mais informações estão disponíveis no site da Brasil Game Show.