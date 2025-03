Borzo lista os smartphones mais populares entre seus parceiros de entrega e clientes

Você já se perguntou como os entregadores de delivery recebem os pedidos, digitalizam rapidamente códigos de barras e concluem a entrega usando apenas um smartphone? De acordo com uma pesquisa da Borzo (ex-Click Entregas), os cinco aparelhos mais utilizados por seus entregadores são da Motorola, Samsung e Xiaomi; enquanto os clientes preferem o iPhone da Apple, com cinco versões ocupando o ranking de preferência.

A tecnologia vem mudando o cenário da economia global e dando maior autonomia aos trabalhadores autônomos. Com o fortalecimento do e-commerce e da logística nos últimos anos, diversos players passaram a atuar nessas atividades. Junto disso, o delivery facilitou consideravelmente a entrega de comidas e bebidas, criando um público cativo que prefere comprar de forma digital.

“Com a alta na demanda, muitas pessoas viram como oportunidade passar a trabalhar com esse tipo de serviço, fazendo entregas dos mais variados produtos utilizando motos, carros ou vans”, explica Bruno de Sá, country manager da Borzo. Segundo dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 1,5 milhão de brasileiros atuavam como entregadores ou motoristas de aplicativos no último trimestre de 2021, o equivalente a 31% das pessoas alocadas no setor de transporte, armazenagem e correios.

Junto de um veículo, o entregador também precisa contar com um aparelho de celular de confiança, que tenha boas configurações técnicas para rodar o aplicativo com tranquilidade. Dados da frota de mais de 20.000 parceiros de entrega ativos da startup, mostram que Motorola, Samsung e Xiaomi, são as marcas de telefones celulares mais populares entre os parceiros de entrega no Brasil este ano, com a Motorola liderando o ranking com os três modelos mais utilizados.

As informações analisadas pela Borzo sugerem que os parceiros de entrega brasileiros preferem usar telefones celulares de entrada, na faixa de preço entre R$ 800 e R$ 1.200, variando entre 2GB e 4GB de RAM e com foco em aparelhos com muita bateria, no mínimo de 3400 mAh, mas com preferência pelos de 5000 mAh. O telefone mais popular é o Motorola G20, lançado em 2021 no país.

Já entre os clientes, a Borzo prefere uma ampla liderança da Apple, com os cinco aparelhos mais utilizados sendo versões distintas do iPhone, e representando 18% do total de smartphones. Nessa categoria, o celular mais utilizado é o iPhone 12.

“Tanto nossos entregadores quanto os clientes usam os mais variados modelos de celulares, por isso precisamos ficar atentos à essas tecnologias, oferecendo acesso facilitado ao aplicativo da Borzo onde eles preferirem”, comenta de Sá. Ademais, a companhia também permite o acesso ao serviço pelo seu site e a integração da sua API à plataforma de varejistas e restaurantes parceiros.