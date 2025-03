Spotify expande recurso de podcasts com vídeo para novos mercados, incluindo Brasil

O Spotify anunciou hoje, 12, a expansão do recurso de podcast com vídeo para criadores de conteúdo no Brasil, Alemanha, França, Itália, Espanha e México. Esses são mercados com comunidades de podcasters especialmente fortes que demonstram apetite por novas maneiras de criar e experimentar podcasts. Em evento realizado nesta segunda-feira, 11, no Spotify no Brasil, as apresentadoras Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, do PodDelas, anunciaram a novidade. Podcasters, como Marvio Lucio (Carioca) e Marcos Chiesa (Bola), do Ticaracaticast; Jaqueline Guerreiro, do Quinta Misteriosa; Rogério Vilela, do Inteligência LTDA, Arthur Gubert e Pedro Smaniotto, do Caixa Preta; Gabie Fernandes e Rafa Dias, do DiaCast, Rafa Uccman e Lucas Guedez, do PocCast, e muitos outros, já estão com seus podcasts com vídeo no Spotify. Acesse o hub de podcasts com vídeo no Spotify aqui.

Os podcasters nativos de vídeo agora terão acesso aos 422 milhões de usuários ativos do Spotify em todo o mundo, enquanto os podcasters nativos de áudio poderão experimentar vídeos e fornecer conteúdo com o qual seus ouvintes possam se envolver ainda mais. Para utilizar o recurso, basta acessar a Anchor, plataforma gratuita de edição e distribuição de podcasts do Spotify.

A expansão do recurso de podcast com vídeo reflete o contínuo investimento do Spotify em ferramentas que proporcionam uma ótima experiência aos criadores, ajudando-os a alcançar públicos globais e interagir com os fãs de novas maneiras; e aos usuários, com a flexibilidade de consumo: os podcasts com vídeo podem ser assistidos em primeiro plano com o vídeo em tela cheia ou você pode deixar o vídeo ao fundo e apenas escutar o podcast, ou ainda alternar entre os dois, tudo de graça. Os podcasts com vídeo podem ser assistidos onde quer que o usuário esteja e estão disponíveis nos players do Spotify: aplicativo para o celular ou para o computador, no web player e na maioria das Smart TVs e consoles de videogame.

Maior serviço global de assinatura de streaming de áudio, o Spotify é pioneiro em novos formatos de áudio, interatividade, experiências de audição exclusivas e ferramentas que os criadores podem usar para uma experiência evoluída com maior controle sobre seu conteúdo.

Para acompanhar a novidade, o Spotify anuncia também duas grandes estreias para a próxima terça-feira, 19. Bocas Ordinárias, o primeiro podcast Original Spotify com vídeo, reúne semanalmente o time de apresentadores formado pelo professor e ex-bbb João Luiz Pedrosa, a youtuber Pathy dos Reis, a rapper e compositora MC Soffia, o publicitário Julio Beltrão e o podcaster Beto Estrada com uma personalidade convidada para uma conversa instigante e provocadora, sempre recheada de muito bom-humor. No mesmo dia, o podcast Exclusivo Spotify Psicologia na Prática, podcast que ocupou a primeira posição na Parada de Podcasts no Brasil por cinco semanas em fevereiro deste ano, também ganha vídeo. Toda semana, a psicóloga especializada em Terapia Cognitivo Comportamental Alana Anijar estreia a nova fase com vídeo e temas inéditos: como lidar e prevenir o esgotamento emocional e burnout, como lidar com a raiva e como se tornar uma pessoa forte emocionalmente.

Desde abril deste ano, criadores de conteúdo dos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Reino Unido já estavam experimentando e criando vídeos. No Brasil e na América Latina, o Spotify disponibilizou vídeo pela primeira vez em janeiro deste ano com o Podpah de Verão, projeto especial do Spotify com o Podpah, podcast apresentado por Igão e Mítico, com 7 episódios com vídeo (Mc Livinho, Rico, Lagum, Nattan, Gabi Martins e Tierry, Matuê, Teto, Wiu; Xamã).

