Huawei lança smartwatch HUAWEI WATCH FIT 2 no mercado brasileiro

A Huawei Consumer Business Group lançou no Brasil o novo HUAWEI WATCH FIT 2, o mais recente acréscimo à sua icônica série WATCH FIT.

Originalmente lançada em 2020, a série incentiva os usuários a explorarem novos tipos de exercícios por meio de uma variedade de cursos animados de condicionamento físico, modos de treino[1] e rastreamento de bem-estar. Com seu toque leve e design elegante, inaugura uma nova era de smartwatches, estimulando os usuários a alcançarem rotinas mais saudáveis, tudo isso em um dispositivo elegante e cheio de recursos úteis com até 10 dias de bateria dependendo do uso.

O HUAWEI WATCH FIT 2 traz esta combinação de forma inédita, atingindo um nível totalmente novo que é resultado da tecnologia de ponta utilizada em todas as etapas de fabricação, perícia de especialistas em seu desenvolvimento e recursos avançados criados para impactar positivamente o cotidiano dos usuários.

“O novo HUAWEI WATCH FIT 2 chega ao país para suprir uma demanda dos consumidores, que se preocupam cada vez mais com qualidade de vida e bem-estar. Foi nesse contexto que decidimos trazer ao mercado brasileiro um relógio inteligente com funções que vão ajudar as pessoas a monitorarem de uma forma ainda mais assertiva seus treinos e dia a dia, unindo alta qualidade e praticidade em um único produto”, afirmou Rodrigo Takasaki, Diretor de Marketing da Huawei CBG Brasil.

Com sua tela AMOLED retangular e arredondada de 1,74 polegadas, o HUAWEI WATCH FIT 2 herda o estilo de seu antecessor. Ao contrário das versões anteriores, a novidade vem com um alto-falante, possibilitando que os usuários atendam chamadas via Bluetooth[2] sem precisar pegar o smartphone, contanto que ambos estejam pareados.

A animação fitness e as orientações de treino por áudio foram atualizados para uma experiência mais imersiva, ajudando os usuários a acompanharem seu bem-estar o dia todo, durante toda a semana, por meio de uma série de funções como monitoramento de frequência cardíaca, oxigênio no sangue (SpO2)[3] e sono[4], entre outros.

Design elegante para diferentes os estilos

O HUAWEI WATCH FIT 2 se inspira nos jovens da geração atual, um grupo que abraça a individualidade acima de tudo – daí a diversidade de opções de cores do dispositivo e a oferta de mostradores de relógio, para que os usuários possam personalizá-lo facilmente para se adequar a cada um.

O HUAWEI WATCH FIT 2 chega ao Brasil no modelo Active Edition, com as opções de cores Sakura Pink (rosa) e Midnight Black (preto) – confortável no pulso e com design mais suave e sofisticado do que nunca — além desses, a Huawei tem estudado o mercado para trazer em breve a nova cor Isle Blue (azul) na versão Active, além dos modelos Elegant e Classic. A tela de 1,74 polegadas é 18,6%[5] maior que a versão anterior, com 336 PPI e resolução de 336 x 480 pixels, fornecendo cores fortes e vivas, para que seja fácil ver todos os detalhes rapidamente. O mostrador também apresenta o novo design de tabuleiro de xadrez da Huawei, que permite aos usuários aumentar e diminuir o zoom, sem esforço e de forma intuitiva.

Um smartwatch para elevar a vida inteligente do dia a dia

Como citado antes, o HUAWEI WATCH FIT 2 agora conta com um alto-falante, além do microfone. As chamadas podem ser atendidas pelo smartwatch conectado via Bluetooth², trazendo mais praticidade e agilidade para o cotidiano. Também é possível efetuar chamadas diretamente pelo relógio ao acrescentar contatos favoritos por meio do HUAWEI Health App. Outro recurso focado em comunicação são as respostas automáticas via WhatsApp que podem ser personalizadas e enviadas com um único toque[6].

O GNSS de banda dupla e cinco sistemas de localização também é uma ótima notícia para os corredores, pois aumenta a precisão da trajetória nos treinos. O modo Sports Field rastreia a quilometragem e o ritmo com mais precisão, enquanto a nova função Route Import and Export permite que os usuários importem sua rota para o smartwatch através do aplicativo HUAWEI Health. Os usuários também podem compartilhar suas rotas com amigos e convidá-los a participar, ajudando a manter a corrida divertida — ou mais competitiva.

Tecnologia para acompanhamento do bem-estar

Além da vida inteligente, o HUAWEI WATCH FIT 2 também oferece novos recursos, como o aplicativo HUAWEI Health, para facilitar a gestão dos exercícios e o monitoramento do bem-estar.

O Huawei Health App tem várias outras formas de promover um estilo de vida saudável³. Os usuários podem usar o Healthy Living Management para criar um plano exclusivo de bem-estar³, incluindo etapas diárias, ingestão de água, exercícios e muito mais. O aplicativo tem lembretes diários, oferecendo feedback positivo para apoiar os usuários e estimular um estilo de vida mais saudável. Existe até um lembrete para ficar em pé e se mexer, com áudio e animação, para ajudar as pessoas a se lembrarem de permanecer ativos durante todo o dia.

O smartwatch também rastreia uma série de dados de bem-estar, com a tecnologia de monitoramento de frequência cardíaca HUAWEI TruSeen™ 5.0 da Huawei, que mede o BPM dos usuários e (SpO 2 )[7] e possui a capacidade de rastrear padrões de sono. O smartwatch pode analisar os diferentes estágios do sono de cada noite e identificar uma série de diferentes problemas de sono e oferecer possíveis soluções.

Entre os outros recursos estão o gerenciamento do ciclo menstrual: que considera a frequência cardíaca, a temperatura da pele e a frequência respiratória da usuária para prever o período e lembrá-la com antecedência, para que esteja sempre preparada.

O HUAWEI WATCH FIT 2 também ajuda a gerir o estresse, lembrando os usuários de desacelerar e respirar quando estiverem começando a se sentir sobrecarregados. Todos esses recursos ajudam os usuários a manterem seu bem-estar físico e mental, enquanto a interface intuitiva, as funções semelhantes aos dos smartphones e a interconectividade o tornam um assistente pessoal inteligente essencial para usar no pulso.

Novos modos de treino para tirar o máximo proveito de seus exercícios

Com seu design elegante, tela grande e fácil personalização, o HUAWEI WATCH FIT 2 tem um enorme apelo estético – mas também tem muito mais a oferecer. A experiência aprimorada de treino o torna ideal para qualquer pessoa interessada em bem-estar e condicionamento físico, seja um corredor de maratona experiente ou alguém progredindo até os seus primeiros 5 km.

Os exercícios são uma experiência profundamente pessoal. Seja uma corrida às 6 da manhã, dar voltas na piscina ou ir para o trabalho de bicicleta, todos têm suas maneiras favoritas de se exercitar — e os usuários querem um smartwatch que lhes permita adaptar sua forma física às suas próprias necessidades e objetivos.

O HUAWEI WATCH FIT 2 está repleto de recursos inteligentes projetados especificamente para ajudar os usuários a se exercitarem³ a qualquer hora, em qualquer lugar; incluindo 97 modos de treino, que englobam desde corrida e ciclismo até musculação, dança, jogos de bola, esportes de inverno e muito mais. Há também um treinador de fitness animado integrado para 7 modos específicos, oferecendo instruções e demonstrações de áudio simples de seguir – incluindo aquecimento e resfriamento – facilitando aos usuários ajustar seus treinos às suas vidas e acompanhar seu progresso à medida que seguem suas rotinas.

Tendo os corredores com um de seus focos o smartwatch conta com o Índice de Capacidade de Corrida (RAI)[8] da Huawei, que analisa a altura, idade, peso, condicionamento físico e experiência de corrida do usuário para criar um plano de treino³. Os dados são então analisados ​​automaticamente e as sugestões de treino ajustadas com base no progresso e metas do usuário.

Disponibilidade

O HUAWEI WATCH FIT 2 está disponível a partir de 12 de julho de 2022 pelo preço oficial sugerido de R$ 949,00. Até o dia 25 de julho, o smartwatch pode ser adquirido pelo valor promocional de lançamento de R$ 849,00 nos revendedores parceiros da Huawei: Americanas, Loja oficial da Huawei no Mercado Livre, Amazon, Kabum, Submarino, Shoptime e MPCel. Para saber mais, acesse o site oficial da Huawei.