Quando vale a pena jogar Slots com RTP Alto?

Quem está chegando no mundo dos cassinos online agora pode não estar familiarizado ainda com o conceito de taxa de retorno ao jogador, RTP. Porém, essa informação é importantíssima para qualquer um que queira se aventurar com o “bandido de um braço só”. Então, eu vou explicar como funcionam estes títulos, além de suas vantagens e desvantagens.

Mirando Alto

Antes de seguir viagem, preciso te apresentar os conceitos abaixo:

RTP

Margem da casa

Volatilidade

A maioria dos títulos online possui uma taxa de RTP, que é uma porcentagem do que você pode esperar receber de volta das suas apostas, ao longo de milhares de rodadas. Não posso deixar de frisar aqui que não há como prever o resultado de rodadas individuais, nem quando as sonhadas combinações vencedoras vão aparecer. A taxa de RTP é calculada com base em um número de rodadas que vai de 50.000 a 1.000.000.

Mesmo assim, continuo achando uma boa ideia escolher títulos com maior RTP, quando quero melhorar as minhas chances. Títulos com RTP alto, de fato, tendem a pagar com mais frequência, mesmo que os prêmios sejam menores do que em títulos de RTP baixo. Assim, a jogatina fica muito mais interessante, mesmo que não haja garantia nenhuma de sucesso.

Neste contexto, não posso deixar de falar também sobre o conceito de volatilidade. A volatilidade diz respeito justamente à frequência e tamanho dos pagamentos. Títulos com volatilidade alta pagam com menor frequência, mas pagam prêmios maiores, em média. Já os que têm baixa volatilidade pagam com muito mais frequência, mas valores menos significativos.

É fundamental compreender a diferença entre RTP e volatilidade, pois um RTP alto nem sempre significa uma volatilidade baixa. Isso porque o RTP determina a taxa média de retorno, enquanto a volatilidade indica a recorrência. Por exemplo, um jogo com taxa de retorno de 90% e baixa volatilidade tende a pagar mais vezes do que um com RTP de 95%, mas com volatilidade alta. É por isso que eu pesquiso sempre ambas as informações, antes de apertar o play.

Do outro lado da taxa de retorno, está a margem da casa. Digo do outro lado, porque a margem da casa será o que falta para chegar do RTP a 100%. Por exemplo, em um título com RTP de 97%, a margem da casa é de 3%. Já em uma aventura com taxa retorno de 99%, a margem da casa é de apenas 1%. Ou seja, quanto menor a margem da casa, melhor para mim.

Tecnologia da Sorte

Fonte: Pixabay

A esta altura, você pode estar se perguntando como essas máquinas garantem sua taxa de retorno e volatilidade. Para isso, desenvolvedores utilizam um software chamado RNG, ou “gerador aleatório de números”. Este software utiliza tecnologia de ponta e até inteligência artificial para gerar resultados 100% aleatórios a cada rodada, mas garantindo que prêmios sejam concedidos dentro de um enorme intervalo de rodadas, como expliquei anteriormente.

O RNG das plataformas e de cada título é testado por agências reguladoras ao redor do mundo, para comprar a lisura e randomicidade dos resultados. Além disso, este software é testado para confirmar se é capaz de oferecer os prêmios prometidos pelo desenvolvedor.

Por essas e outras, sempre digo que jogar em sites licenciados e com desenvolvedores confiáveis é inegociável. A melhor parte é que eu não preciso nem de um celular novo para aproveitar meus títulos favoritos.

Toda esta tecnologia está disponível e funciona perfeitamente direto na tela do meu celular e, na verdade, de praticamente qualquer smartphone conectado à internet.

Vantagens e Desvantagens

Existem diversos motivos para dar uma chance para títulos com RTP alto. As chances de tirar combinações vencedoras é maior, o que torna a jogatina mais animada. Geralmente, quando me divirto com estes jogos, aposto valores menores e por isso, meu orçamento acaba indo mais longe muitas vezes. Além disso, são tão populares que posso encontrá-los em praticamente qualquer cassino online.

Por outro lado, nem tudo são vantagens. As características que menos gosto deste tipo de título é que raramente contam para o requisito de aposta. Eles podem ser também menos eletrizantes, com prêmios modestos, muitas vezes. Também é comum que títulos com RTP alto tenham variações nesta taxa ao longo da jogatina, dependendo da situação.

De Olho Nas Regras

Mesmo que seja impossível prever o resultado de uma rodada, ou várias rodadas, continua sendo importante se informar sobre a taxa de retorno e a volatilidade de um título novo. Eu procuro sempre por estas informações dentro do próprio menu no site, ou em reviews de sites especializados, além de buscar também a impressão de outros jogadores em fóruns e redes sociais.

Recentemente, recebemos uma excelente notícia: plataformas de apostas online foram, finalmente, legalizadas no país. A nova lei, chamada de Lei das Bets, garante mais segurança e transparência para nós e para as plataformas. No entanto, a lei prevê também que ganhos acima de R$ 2,2 mil estão sujeitos à tributação e devem ser declarados no Imposto de Renda. Por isso, faça como eu mantenha um controle rígido dos seus ganhos.