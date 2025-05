Startup que une tecnologia com expertise jurídica consegue analisar e estruturar documentações de imóveis através de inteligência artificial

A E-Fluxus, empresa especializada em soluções tecnológicas para o setor jurídico e financeiro, tem transformado o segmento com ferramentas inovadoras. Utilizando uma combinação poderosa de inteligência artificial avançada, processamento de linguagem natural e OCR, a empresa desenvolveu uma série de serviços que atendem a uma ampla gama de clientes, entre eles, bancos, seguradoras, BPOs, fintechs, escritórios de advocacia e cartórios de registro de imóveis de grandes capitais como de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

A LEX.IA, uma solução computacional cognitiva desenvolvida pela startup, utiliza IA de ponta para leitura de documentos, resultando em uma análise rápida e precisa com responsividade para várias línguas e facilitando a expansão para mercados internacionais. Com essa tecnologia, a startup é capaz de reduzir o tempo de análise em até 90%, minimizando erros e custos, enquanto mantém 100% de automação e conformidade com as regulamentações vigentes.

Dentre a gama de produtos oferecidos pela E-Fluxus, estão a RI Tech, que realiza a leitura de matrículas de imóveis e auxilia Cartórios de Registros de Imóveis a cumprir normas da ONR, e a Análise de Poderes, responsável por desenvolver o processo de cadastro de clientes PJ (Pessoa Jurídica), identificando os representantes legais e outros dados importantes de cada cliente. Ambas as soluções são desenvolvidas de forma automatizada.

Ainda, dentre os serviços, a startup oferece o JUD360 para a identificação e tipificação de documentos recebidos em lote ou individualmente, além da Due Diligence Imobiliária, que fornece de forma automatizada informações detalhadas da matrícula de imóveis, indicando também os proprietários e a situação do imóvel. No campo do agronegócio, a E-Fluxus oferece a Análise de Livro 3 de Registro de Imóveis, útil para identificar penhor rural e lastro de CPR (Cédulas de Produto Rural) e faz a leitura, extração de dados, análise e comparação de CDA/WA. A inteligência da E-Fluxus auxilia e automatiza análise de garantias, formalização de operações, background check, conformidade fiscal, regularidade ambiental e onboarding de clientes.

Com uma equipe de analistas jurídicos experientes, o negócio se destaca pela precisão, transparência e qualidade dos processos. A presença de profissionais jurídicos em todas as fases do desenvolvimento garante a entrega de soluções completas e confiáveis, que se destacam pela personalização e, especialmente, pelo uso da tecnologia.

“Na E-Fluxus, buscamos constantemente inovar e desenvolver soluções tecnológicas que atendam às necessidades específicas de nossos clientes, proporcionando eficiência, segurança e economia de tempo e recursos. Nossa equipe, composta por analistas com expertise jurídica e tecnológica, está comprometida em oferecer produtos de alta qualidade, que contribuam para o sucesso e a competitividade de nossos parceiros. Todos eles podem ser conferidos no nosso site”, destaca Simone Ikeda, CEO e fundadora da E-Fluxus.