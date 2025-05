Howden lança plataforma de seguro cibernético voltada às PMEs

Com objetivo de democratizar o acesso ao seguro cibernético, a Howden, corretora especializada em seguros de alta complexidade, anuncia o lançamento da Cyber+, plataforma única que viabiliza a compra de apólices para pequenas e médias empresas (PMEs), com receitas de até R$ 300 milhões.

A nova plataforma, que conta com uma contratação simplificada e rápida, em menos de 10 minutos, tem a capacidade de até R$ 10 milhões de limite segurado. Além disso, por meio de parcerias estratégicas, entrega soluções gratuitas antes da aquisição do seguro, como uma análise da maturidade em cyber, uma comparação com outros players do mercado e uma estimativa de possíveis perdas financeiras em casos de incidentes.

Outro benefício da plataforma é o termômetro, ferramenta em que os clientes podem identificar como o risco cyber pode se comportar em seu setor e quais coberturas do seguro poderiam responder na eventualidade de um acionamento. Além disso, também possui uma Inteligência Artificial interativa em segurança cibernética, para capacitar os colaboradores das empresas contratantes e transmitir informações essenciais para identificar e responder a ameaças digitais.

“A Cyber+ foi projetada para eliminar barreiras ao acesso do seguro cibernético. As pequenas e médias empresas, além de estarem mais preparadas, terão uma melhor maturidade e gestão de risco, o que é bem importante já que muitas delas prestam serviços para grandes organizações”, enfatiza Marta Schuh, Diretora de Seguros Cibernéticos e Tecnológicos na Howden Brasil e responsável pela criação da plataforma.

Seguro democrático

O valor da apólice da Cyber+ irá variar de acordo com o tamanho de cada organização. “Levando em consideração uma microempresa, o seguro cibernético poderá ficar em torno de R$ 3 mil por ano. O nosso objetivo é democratizar o acesso ao seguro cyber”, reforça Marta.

Após a contratação do seguro por meio da nova plataforma da Howden, as empresas ficarão protegidas de maneira imediata e terão acesso a um monitoramento ativo de segurança, permitindo a visualização de quaisquer vulnerabilidades na rede.

Parceria Howden e Unifique

A Cyber+ será ofertada em formato White Label, por meio da parceria com a Unifique – operadora de telecomunicações. “ Desenvolvemos um modelo de oferta único, elaborado para atender às necessidades específicas das PMEs. O objetivo é fortalecer as linhas de defesa dos clientes da Howden, apoiando desde a prevenção até a recuperação do ambiente da companhia em caso de um incidente”, enfatiza Gabriel Amâncio, Diretor de Inovação e Transformação Digital na Unifique.

Ainda de acordo com o especialista Amâncio, por meio das soluções personalizadas e com preços competitivos, a Unifique e a Howden vão quebrar barreiras que impedem as pequenas e médias empresas de aderirem ao seguro cibernético.