Tecnologia de realidade aumentada pode ajudar empresas a vender mais

Produtos que melhoram a experiência do cliente e ajudam a acelerar as decisões de compra são cada vez mais almejados pelos varejistas. Para otimizar as operações e a eficiência do varejo, a Honeywell (Nasdaq: HON) anuncia o mais recente lançamento de seu software de decodificação de código de barras SwiftDecoder™, projetado para facilitar as compras e ajudar a garantir uma experiência de compra e venda perfeita. A novidade está alinhada com o posicionamento da companhia de concentrar seu portfólio em três megatendências críticas: automação, futuro da aviação e transição energética.

Usado diariamente por empresas em todo o mundo para digitalizar milhões de códigos de barras, a solução transforma dispositivos habilitados para utilizar a câmera em leitores de código de barras eficientes, oferecendo captura de dados rápida e precisa. Para os varejistas, ele integra perfeitamente os plug-ins de realidade aumentada do software em aplicativos voltados para os colaboradores das lojas e para os clientes. Essa integração aumenta a produtividade ao permitir a digitalização de etiquetas da prateleira e sobrepor visualmente gráficos e informações na tela.

Isso é benéfico para os funcionários da loja que gerenciam o estoque e garantem a precisão das etiquetas de preços, bem como para aqueles que buscam detalhes promocionais e nutricionais, ajudando a proporcionar uma experiência de compra mais simples e sem barreiras.

“O SwiftDecoder está permitindo que os varejistas criem aplicativos inovadores que revolucionam a jornada do cliente”, disse José Simon, vice-presidente e gerente geral da unidade de Automação Industrial da Honeywell na América Latina. “O pagamento rápido e descomplicado aumenta a satisfação dos compradores e melhora a eficiência operacional, permitindo que as empresas adotem uma experiência de compra inovadora”, completa. Com a tecnologia, informações precisas e em tempo real sobre os produtos são fornecidas aos colaboradores e aos consumidores, levando a interações de maior qualidade. “Essa convergência de tecnologia e capacitação do consumidor está ajudando a remodelar o cenário do varejo, prometendo um futuro em que compras sem atrito, eficientes e convenientes são a nova regra”, finaliza.

Soluções que melhorem a experiência e agilizem as decisões do comprador serão críticas. Portanto, empresas que implementarem opções de compra do tipo “compre e retire” ou opções inovadoras como “Shop and Go” – em que os consumidores podem concluir compras na loja sem interagir com um vendedor – serão decisivas na experiência do cliente. Nesse sentido, a adoção do SwiftDecoder apresenta uma oportunidade de criar experiências de compra únicas que fortalecem o processo de fidelização do cliente.

Reduzir o tempo de espera no caixa permite atender mais e em menos tempo, o que por sua vez pode aumentar o potencial de vendas da loja. Esta tecnologia também pode facilitar uma melhor gestão de inventário, fornecendo dados em tempo real sobre a popularidade e disponibilidade dos produtos, ajudando as empresas a tomar decisões sobre o estoque mais assertivas.

Uma pesquisa do Gartner mostra que a experiência do cliente influencia 66% da fidelidade, superando o preço e a marca combinados, e 94% dos consumidores são mais propensos a fazer compras futuras se tiverem uma experiência positiva.

A redução do tempo de espera significa que mais clientes podem ser atendidos em um período mais curto, o que, por sua vez, pode aumentar o potencial geral de vendas da loja. Esta tecnologia também pode facilitar uma melhor gestão de inventário, fornecendo dados em tempo real sobre a popularidade e disponibilidade dos produtos, ajudando as empresas a tomar decisões de armazenamento mais informadas.

Os algoritmos avançados de processamento de imagem do SwiftDecoder podem ser usados em diversos dispositivos, incluindo telefones celulares, tablets, computadores, scanners vestíveis, drones e quiosques para uma variedade de aplicações de varejo e logística. A Honeywell é pioneira na indústria de leitura de códigos de barras. Desde a invenção do código de barras mais utilizado no varejo, manufatura e saúde (Código 39) até a invenção do código de barras usado para fazer check-in de passageiros em voos aéreos e viagens ferroviárias (Aztec 2D), a empresa ajuda as organizações a criar eficiência, aumentar produtividade e aumentar a satisfação do cliente.