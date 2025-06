Zallpy Digital é uma das empresas mais bem avaliada de acordo com guia do The Manifest

A Zallpy Digital acaba de ser reconhecida pelo The Manifest Company Award como uma das empresas mais bem avaliadas do Brasil em desenvolvimento de software e outsourcing, com crescimento notável da equipe no ano.

A distinção é concedida pelo The Manifest, uma plataforma de avaliações empresariais que dá destaque às companhias mais confiáveis do mercado. Anualmente, o site premia os vencedores, nomeando as empresas que receberam o maior número de recomendações e depoimentos notáveis nos últimos 12 meses.

“Os critérios do The Manifest exigem altos níveis de satisfação dos clientes e serviços de qualidade excepcional, o que torna este reconhecimento tão importante”, diz Marcelo Castro, CEO da Zallpy Digital. “Sempre atuamos como parceiros estratégicos dos nossos clientes e essa distinção destaca a confiança que eles depositam em nosso trabalho. Isso nos motiva ainda mais a continuar entregando resultados excepcionais, com qualidade e agilidade.”