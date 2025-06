sheerME e L’Oréal Produtos Profissionais Brasil se unem para digitalizar o setor de beleza

A sheerME e a L’Oréal Produtos Profissionais Brasil, com as marcas Kérastase, L’Oréal Professionnel e Redken, uniram-se para digitalizar o setor de beleza e bem-estar. Por meio de uma parceria inovadora, ambas desenvolveram uma plataforma white label chamada Sal(ON), gratuita para os profissionais de salão, cujo objetivo é impulsionar o negócio, facilitar os agendamentos e otimizar a gestão desses estabelecimentos. A colaboração foi anunciada hoje, durante o L’Oréal PRO Summit 2024, no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo. O encontro de imersão reunirá inovação, tecnologia e tendências para a indústria profissional, reafirmando o compromisso da divisão com o setor.

A união surge a partir da visão de que, para digitalizar um setor ainda em processo de evolução nesta vertente, faz-se necessária a criação de uma solução que conecte os consumidores aos melhores salões e serviços à sua volta. Além disso, para garantir uma transição perfeita, é de suma importância oferecer todo o apoio e suporte para os usuários da plataforma.

“O consumidor de hoje é extremamente digital e tem aplicativos à disposição que trazem eficiência a qualquer hora, seja para pedir comida em casa, chamar um táxi ou reservar um hotel. No entanto, ainda não havia um aplicativo que proporcionasse essa mesma conveniência quando o cliente precisa de um salão de beleza, estética ou academia. É aí que a sheerME se diferencia das outras soluções no mercado. Nosso foco é levar benefícios ao consumidor cada vez que faz seu agendamento, através de cashback e valores oferecidos por parceiros em uma carteira virtual, permitindo ainda que o agendamento seja realizado sem qualquer limitação de horário, com confirmação imediata”, explica Miguel Alves Ribeiro, fundador e CEO da sheerME.

Para os donos de salão e profissionais do setor, a superplataforma Sal(ON) powered by sheerME, desenhada para parceiros L’Oréal, oferece gestão de agendamentos, negócio e marketing, com o suporte da inteligência artificial para facilitar todo o trabalho, ajudando na retenção do cliente, aumentando a frequência de agendamento on-line e o valor médio gasto, tudo de forma gratuita.

“O objetivo da nossa divisão de produtos profissionais na L’Oréal sempre foi encontrar um caminho de desenvolver o salão – nosso grande parceiro –, e uma das frentes mais interessantes é a digitalização do seu negócio. Por isso, poder oferecer uma plataforma gratuita para que todos os salões possam ter um sistema que otimize a gestão e proporcione uma melhor experiência e liberdade de agendamento para o consumidor é incrível. E isso só foi possível por conta da grande parceria da sheerME. Agora, o próximo passo é retroalimentar os salões utilizando nossa inteligência e os dados, para acelerar ainda mais seu crescimento e dar continuidade à nossa grande missão de suporte ao setor”, afirma Daniel Guerra, diretor Digital de L’Oréal Produtos Profissionais.

Revolução do setor

A sheerME e a L’Oréal Produtos Profissionais Brasil têm como ambição oferecer aos profissionais de salão a solução mais inovadora do mercado. Em constante evolução, a plataforma irá considerar o feedback e acompanhar novas tendências, sempre com a tecnologia mais moderna e integração com os maiores players tecnológicos do mundo como Google, Meta, Uber entre outros. A sheerME é especializada na criação de plataformas digitais, com uma experiência de mais de 12 anos, e agora soma sua expertise ao Grupo L’Oréal, que está no Brasil há 65 anos atuando diretamente com os salões de beleza.

“Para nós, esta parceria com a L’Oréal Produtos Profissionais tem sido incrível, pois nos desafiou a desenvolver uma plataforma que acreditamos que vai revolucionar o setor. Ela ajudará os profissionais de salão a aumentar tráfego e visitas, proporcionará maior conveniência e controle dos agendamentos dos serviços e permitirá que os consumidores encontrem, paguem e agendem tudo o que precisam a qualquer hora e em qualquer lugar, sempre com benefícios em uma carteira virtual. O compromisso da sheerME com a L’Oréal e com o setor é trazer continuamente inovação, conectando cada vez mais consumidores aos melhores serviços e produtos ao seu redor. O feedback do mercado será crucial para adaptar nosso produto às reais necessidades dos profissionais e consumidores de serviços e produtos de beleza”, finaliza Ribeiro.

O projeto terá início com cerca de 100 salões parceiros da L’Oréal Produtos Profissionais, localizados, principalmente, em São Paulo e Rio de Janeiro, antes de abrir a solução para o Brasil inteiro e outros países em que a L’Oréal opera. Serão direcionadas campanhas e benefícios para todos os consumidores que baixarem o superapp sheerME e o utilizarem para agendar serviços de beleza e bem-estar. Durante o mês de agosto, os consumidores que baixarem o app receberão R$50 na sua carteira virtual da sheerME, oferecidos pela L’Oréal Produtos Profissionais para agendamentos em salões parceiros selecionados que possuam a plataforma Sal(ON). A campanha está sujeita à limitação de usuários.

A sheerME conta, atualmente, com uma equipe de mais de 55 pessoas, das quais 25 estão no Brasil. Em apenas um ano após o lançamento da operação no país, a plataforma já ultrapassou os 250 mil usuários e possui cerca de três mil parceiros. Presente em Portugal, Brasil e Espanha, a empresa ambiciona expandir suas operações para mais países em 2025.