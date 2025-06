Nova TV Crystal UHD DU9000 de 98 polegadas da Samsung promove imersão em uma tela 4K gigante, agora com apelo “Tudo em 1”

A Samsung Brasil anuncia o lançamento oficial no país da Super Big TV modelo DU9000 Crystal UHD 4K de 98 polegadas, que permite ao consumidor desfrutar da imersão em seus conteúdos preferidos por meio de uma experiência audiovisual especialmente pensada para telas de grandes proporções e cheias de brilho e contraste, aliada ao Som em Movimento Virtual, que complementa a sensação de estar dentro da cena – tudo isso em uma tela gigante com design fino e sofisticado, que combina com o ambiente. A nova Crystal UHD 4K de 98 polegadas já está à venda na loja online da Samsung e nos principais varejistas.

“A chegada da Super Big TV DU9000 Crystal UHD 4K de 98 polegadas ao mercado brasileiro representa mais um marco na trajetória de inovação e compromisso com a qualidade da nossa marca. Combinando um design sofisticado e uma experiência de cinema em casa, queremos transformar a maneira como nossos clientes vivenciam o entretenimento. Acreditamos que este novo modelo irá redefinir os padrões de visualização e proporcionar momentos inesquecíveis para toda a família, seja na hora de assistir a filmes, esportes, séries ou qualquer outro conteúdo de preferência”, ressalta Erico Traldi, diretor sênior da divisão de Visual Display da Samsung Brasil.

O lançamento apresenta uma tela 4K de 98 polegadas com 120Hz, com toda qualidade de som e imagem do líder global de mercado a 18 anos, além do serviço Game Pass Ultimate da Xbox com exclusividade para jogar games de última geração direto da nuvem, mais de 95 canais gratuitos para aproveitar sem preocupação, funções para uma casa conectada e segura, e, além de tudo, um design único, com tela fina e de bordas quase imperceptíveis, diferenciais que convergem para o novo posicionamento dos televisores 4K da Samsung, as TVs Tudo em 1.

Confira os principais recursos da Super Big TV DU9000 Crystal UHD 4K de 98” da Samsung

Para garantir a ultraperformance em filmes, séries e jogos, a Crystal UHD 4K de 98 polegadas conta com até 120Hz de taxa de atualização no HDMI 2.1 com o Motion Xcelerator. A TV eleva a experiência visual para outro nível, com respostas rápidas, sem frames quebrados, além de jogos com precisão e fluidez. O Processador Crystal 4K, exclusivo da Samsung, ainda faz a otimização de conteúdo para até 4K ou o mais próximo possível dessa resolução, conforme a cena1, enquanto o HDR aumenta o alcance dos níveis de luz na TV, proporcionando mais brilho, contraste e detalhes2, tanto nas cenas mais escuras, quanto nas de alta luminosidade.

A experiência do som 3D imersiva também fica ainda melhor com a tecnologia Som em Movimento Virtual. Além disso, com a Sincronia Sonora, o som da Soundbar é somado aos alto-falantes da TV, ambos trabalhando em conjunto para uma experiência sonora única, tudo otimizado de acordo com as cenas graças ao recurso de Som Adaptativo, que avalia automaticamente o que estiver passando na tela e oferece uma qualidade otimizada.

O lançamento oferece ainda o streaming gratuito Samsung TV Plus4, que conta com mais de 95 canais prontos para assistir, é a TV não paga da Samsung, disponibilizando centenas de opções para quem quer assistir a filmes, notícias, conteúdo infantil, esportes, novelas e muito mais, além do videogame dentro da TV com o Samsung Gaming Hub5, que dá acesso a mais de 3.000 jogos nas plataformas Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now, sem necessidade de downloads ou de consoles.

Conveniência, conectividade e recursos de AI na sua Crystal UHD 4K de 98 polegadas

Por meio do SmartThings8 você poderá realizar o gerenciamento de dispositivos de sua residência pelo app, que transforma sua TV em uma central de automação controlando demais aparelhos inteligentes em um Mapa 3D, desde lâmpadas até eletrodomésticos. Com o AI Energy Mode10, fica muito mais fácil economizar energia com a ajuda da Inteligência Artificial. O sensor da TV detecta automaticamente o nível de iluminação do ambiente e ajusta o brilho do aparelho, além de analisar cena a cena e gerenciar sutilmente o nível de brilho da tela, o que diminui o gasto de energia da TV.

Além disso, você também não se preocupa com sua privacidade ou com o vazamento de dados e senhas através do Knox Security9. Ele proporciona uma camada múltipla de segurança, essa tecnologia assegura que todos os seus dispositivos inteligentes conectados estão protegidos de acessos externos, assegurando a privacidade de sua família.

Recursos que tornam sua experiência com a Crystal UHD 4K de 98 polegadas ainda mais fácil e prática

Os múltiplos assistentes de voz11 permitem que você controle sua TV por voz em português, seja para acessar apps, mudar de canal ou alterar o volume. A TV traz Bixby e Alexa integrados para você escolher o seu serviço de voz preferido.

O controle remoto SolarCell12 é outro destaque, com seu design compacto e feito de quase um terço de plástico reciclado dos oceanos. Dispensando o uso de pilhas, ele é recarregável por energia solar, luz ambiente e ondas de radiofrequência, evitando o desperdício de milhões de baterias no meio ambiente.

Preço sugerido: R$ 32.999.

Gostou de saber mais sobre o lançamento da Super Big TV da Samsung? Então confira mais detalhes sobre a Crystal UHD 4K de 98 polegadas e demais modelos na loja online, e não perca outras novidades da marca em Samsung Newsroom Brasil.

1Essa otimização é chamada de ‘upscaling’. A experiência de visualização pode variar de acordo com os tipos de conteúdo e formato. O upscaling pode não se aplicar ao computador e ao Modo Game.

2Mais brilho, contraste e detalhes, comparada aos modelos UHD convencionais.

3Soundbar é um produto vendido separadamente. Função compatível com soundbar Samsung modelos Q600 ou superior comercializados no Brasil.

4Disponível para Smart TVs Samsung a partir de 2017. Necessária conexão à internet. O conteúdo disponibilizado pode ser alterado e/ou descontinuado a qualquer tempo, sem aviso prévio.

5Samsung Gaming Hub​ é compatível com portfólio 2022, 2023 e 2024. A Samsung se reserva no direito de a qualquer tempo e sem aviso prévio adiar ou cancelar o lançamento do Gaming Hub e/ou qualquer benefício que o compõe. Para acessar é necessário possuir uma Samsung Account e contratar pacote de internet. Eventuais custos de compra ou assinatura poderão ser cobrados pelos parceiros provedores de conteúdo e jogos. Os jogos, interfaces e aplicativos divulgados podem variar de acordo com o país. Os desenvolvedores podem remover seus aplicativos da plataforma ou parar de dar suporte a qualquer momento. A Samsung não se responsabiliza por dados armazenados em aplicativos de terceiros. Verifique os Termos e Condições de cada plataforma.​

6Serviços e conteúdos da Smart TV Samsung podem variar de acordo com modelo de TV e região. Os aplicativos divulgados podem não estar disponíveis em todas as Smart TVs Samsung. A plataforma Samsung Smart TV é usada pelos provedores de conteúdo para disponibilizar aplicativos. Os provedores de conteúdo podem remover aplicativos da plataforma Smart TV ou parar de dar suporte a qualquer momento. Os canais gratuitos estão disponíveis na plataforma Samsung TV Plus e TV aberta. O prazo entre o lançamento e a disponibilização de um aplicativo pode variar. A utilização de alguns aplicativos pode estar sujeita a acordos de fornecedores de serviços terceiros. Alguns recursos, aplicativos e serviços exigem consentimento para a coleta e o uso de informações pessoais e/ou acessórios vendidos separadamente. Eventuais custos de assinatura ou contratação poderão ser cobrados pelos desenvolvedores dos aplicativos. É necessária conexão com a internet. É necessária uma conta Samsung para acessar as funções smart disponíveis na TV, incluindo aplicativos como games e streaming, funcionalidade de casa inteligente entre outros. Caso opte por não realizar o login com sua conta Samsung no seu aparelho, você só poderá se conectar à TV por antena (aplicável apenas a dispositivos com sintonizadores) e à dispositivos externos, por exemplo, via HDMI. Se você ainda não possui uma conta Samsung, pode criar uma facilmente aqui: Link (inscrição gratuita). Aplicam-se os Termos e Condições da Samsung Account.

7A Samsung não é responsável pelo serviço de terceiros ou por quaisquer danos ou perdas causados por quaisquer serviços de terceiros. O serviço disponível e a interface do usuário estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

8Equipamentos compatíveis com o aplicativo SmartThings podem variar de acordo com a região. As funcionalidades do aplicativo SmartThings podem variar de acordo com o sistema operacional do seu smartphone. Para acessar o aplicativo SmartThings é necessário baixá-lo e instalá-lo. O reconhecimento automático entre o smartphone e a TV pode variar dependendo do smartphone. Para dispositivos móveis que não suportam reconhecimento automático, é necessário abrir o aplicativo SmartThings no smartphone para começar a configuração. É necessário ter uma conta no Samsung Account para configuração rápida, assim como a TV ser conectada na internet. Digital Butler: necessário que o equipamento do terceiro tenha um controle remoto sem fio que funcione por infravermelho.

9O Samsung Knox Security se aplica às TVs Samsung, alimentadas pelo Tizen®, lançadas desde 2015. A atualização do software de segurança é garantida por pelo menos três anos após o lançamento do produto. É necessário realizar a atualização mais recente do software.

10A economia de energia pode variar de acordo com a região, modelo, tamanho, estilo de visualização de imagem e tipos de conteúdo. Os produtos enviados com o modo de ‘economia de energia’ já habilitado tem algumas funções ativas por padrão e, portanto, podem apresentar menores números de consumo de energia se comparados aos modelos sem essa configuração habilitada. O modo de economia de energia não funciona no ‘modo jogo’. Os testes de economia de energia são internos e podem variar dependendo do conteúdo assistido e níveis de brilho da TV.

11A Samsung pode, a qualquer tempo e sem aviso prévio, trocar ou suspender os serviços de assistentes de voz ou qualquer funcionalidade por eles desempenhadas. Conteúdos, funcionalidades e serviços dos assistentes de voz podem não estar disponíveis em todas as regiões. A assistente pessoal de voz Bixby está disponível nos idiomas inglês (EUA/Reino Unido), francês, espanhol, alemão, italiano, chinês, português (Brasil) e coreano. Podem não ser reconhecidos sotaques, dialetos ou gírias. Amazon, Alexa e todos os logos são marcas da Amazon.com Inc. e suas afiliadas. Para acessar a assistente de voz Alexa, uma conta Amazon pode ser requerida.

12Para carregar o controle remoto SolarCell utilizando energia solar, coloque-o virado para cima. Pode ser carregado em um ambiente com luzes internas acesas ou perto de uma janela para absorver a luz solar natural. Se a bateria do controle estiver descarregada, pode carregá-la com um cabo USB-C. Para verificar o nível de bateria restante do controlo remoto, consulte o menu TV (Definições > Geral > Poupança de energia > Bateria disponível do controlo remoto). O carregamento utilizando energia solar não funciona caso a bateria do SolarCell esteja totalmente descarregada. O design e a disposição dos botões do controle remoto SolarCell podem variar de acordo com a região.