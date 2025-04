Digibee inova no mercado de integração com nova versão da sua plataforma baseada em IA e precificação por consumo

Em um mercado projetado para crescer a uma taxa anual de 13,8% até 2030, a Digibee, plataforma de integração de sistemas na América Latina, está rompendo barreiras com a release Quantum. A nova versão da plataforma utiliza Inteligência Artificial para acelerar a construção de integrações, redefinindo o modelo econômico de como as organizações pensam a relação custo-benefício e eficiência. Essa mudança de paradigma será possível através de um ganho excepcional de produtividade, projetada para gerar mais de 70% de redução no time-to-value dos projetos, aliado a um modelo comercial flexível e baseado em consumo.

Segundo o Gartner, metade do orçamento e do tempo nos projetos de inovação é consumida pelo trabalho de integração de sistemas. E as empresas enfrentam um dilema: focar no curto prazo criando os próprios códigos ou investir em uma iPaaS tradicional esperando agilidade no futuro? Integrações com código parecem mais fáceis no início, pois cortam custos com licenças e usam os times internos de TI, mas geram problemas de manutenção e evolução no longo prazo. Por outro lado, iPaaS tradicionais prometem o ROI e a agilidade no futuro, mas exigem gastos enormes e inflexíveis já na largada. Com a Quantum, a Digibee elimina essa barreira de adoção, tornando as integrações acessíveis para empresas de todos os tamanhos, desde startups a grandes corporações.

“Este lançamento inaugura um novo modelo econômico que reduz o atrito na adoção, incentiva o uso mais amplo e capacita empresas de todos os tamanhos a aproveitar plenamente os recursos de integração. Estamos integrando sistemas e transformando cada bit em um salto de inovação”, explica Paulo Veloso, Chief Revenue Officer da Digibee.

Um dos destaques da Quantum é a feature AI pair-programmer e sua principal entrega é a construção de integrações de sistemas através de uma IA Generativa. A Digibee é a pioneira no mercado global ao oferecer essa funcionalidade em sua plataforma.

O AI pair-programmer traz sugestões proativas de próximos passos nos processos e gera automaticamente documentação para futuras evoluções da integração, permitindo que as empresas se concentrem nos ajustes finais e não na construção do pipeline, além de dispensar a necessidade de desenvolvedores especialistas em integrações. “Escreva o que deseja integrar e a plataforma da Digibee, baseada em IA, constroi e documenta o pipeline, agindo como um verdadeiro copiloto”, acrescenta Veloso.

Outra característica da Quantum que promete revolucionar o mercado de integrações é a abordagem zero-operations, que reduz incidentes e elimina a sobrecarga operacional. Automatizando proteções críticas e usando ambientes dedicados, o desempenho consistente é garantido mesmo durante picos de demanda. Essa inovação, somada a um conjunto de soluções gerenciadas (API gateway, mensageria, cofre de senhas, e monitoração), liberam as equipes das atividades operacionais. O resultado: times podem dedicar-se exclusivamente à criação de integrações inovadoras e estratégicas para o negócio.

“A Quantum marca uma mudança significativa no mercado de integração. Nosso foco está em atender às necessidades das empresas em nível global, que buscam não apenas redução de custos, mas também agilidade no time to market para projetos de inovação. Em média, atingimos 75% de aumento de produtividade para nossos clientes e a Quantum atende essa demanda, oferecendo uma solução escalável, confiável e que impulsiona a inovação dentro das empresas”, conclui Rodrigo Bernardinelli, CEO da Digibee.

Escalando com a AWS

Além do lançamento da Quantum, a Digibee anuncia que agora faz parte do marketplace da AWS, ampliando seu alcance global. “Estamos entusiasmados em incluir a Digibee no nosso portfólio, pois a sinergia entre ambas as empresas é enorme”, afirma Karina Lima, Head de Startups da AWS. “Entendemos que uma nova onda de inovação está surgindo e que cada experiência e aplicação do cliente serão reinventadas utilizando inteligência artificial e nos inspira ajudar startups locais a construir, lançar e dimensionar suas inovações de IA”, finaliza.