Iquall Networks estreia no Brasil com soluções de IA e automação na Futurecom 2024

A Iquall Networks, empresa de software focada em telecomunicações e automação de redes, marca sua entrada no mercado brasileiro com o lançamento de novas soluções de inteligência artificial (IA) e automação de redes. A estreia ocorre durante a Futurecom 2024, o maior evento de conectividade e tecnologia da América Latina, realizado de 8 a 10 de outubro no São Paulo Expo.

A expansão da empresa para o Brasil inclui o lançamento do portfólio MAT Suite, que oferece soluções projetadas para otimizar a gestão de redes de telecomunicações. Carlos Brito, Vice-Presidente Executivo de Vendas Globais, destaca o compromisso da Iquall com a transformação digital do setor, ressaltando que as soluções permitem um retorno sobre o investimento em menos de 12 meses.

A empresa também está investindo em uma presença local robusta, com uma equipe qualificada para atender ao mercado brasileiro. Essa estratégia faz parte de um plano de crescimento que já rendeu um aumento de dez vezes nas oportunidades de negócios nos últimos 12 meses, com expectativa de consolidar a liderança da Iquall em IA e automação de redes na América Latina até 2025.

Além da participação no evento, a Iquall Networks oferece aos visitantes a possibilidade de agendar demonstrações de suas soluções na Executive Business Suite, onde executivos e especialistas estarão à disposição para discutir as inovações e o potencial das tecnologias apresentadas.

O CEO e cofundador, Matías Lambert, reforça a importância do mercado brasileiro, considerando-o estratégico para o crescimento da empresa. Segundo Lambert, as novas ofertas da Iquall estão prontas para apoiar as telecomunicações no Brasil, promovendo maior eficiência e escalabilidade e posicionando as empresas locais para o futuro com tecnologias de ponta e suporte especializado.

A chegada da Iquall Networks ao Brasil reflete uma aposta no potencial de crescimento e na transformação digital do setor de telecomunicações, com soluções que prometem elevar o nível de automação e inovação para os provedores de serviços de comunicação no país.