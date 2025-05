Ciberataque: Líderes mundiais se unem no Brasil em conferência global para discutir ameaças digitais e da IA

A pandemia impulsionou a digitalização dos golpes, tornando-os mais complexos e difíceis de rastrear. Em 2022, ataques contra instituições de ensino aumentaram 122% e contra organizações de saúde 64%, em comparação ao mesmo período de 2021, conforme dados da Check Point Research (CPR). Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), 70% das tentativas de fraudes ocorrem por meio dos golpes de falsa central, fraude na qual os criminosos se passam por órgãos oficiais.

Com o uso de Inteligência Artificial, esses ataques se tornam mais complexos e difíceis de identificar. A tecnologia é capaz de gerar vozes realistas, com tons e entonações naturais, tornando golpes de engenharia social quase idênticos a chamadas legítimas, principalmente quando os criminosos utilizam vozes que imitam as de representantes de empresas conhecidas. Rafael Narezzi, especialista em cibersegurança e chairman da conferência global Cyber Security Summit Brasil, estará no Brasil em outubro para demonstrar como a inteligência artificial pode ser utilizada para aplicar golpes cada vez mais realistas.

A edição de 2024 do Cyber Security Summit Brasil vai debater o papel humano da segurança cibernética, assim como o contínuo desafio do ransomware como principal ameaça global, com grupos expandindo e diversificando suas operações em todo o mundo. O evento deste ano tem como convidados grandes nomes da área de segurança global.

Luciane Bertoletti e José Matias da Rocha Júnior, da delegacia de crimes cibernéticos de Eldorado do Sul e Canoas, vão debater as novas formas de ataques cibernéticos e como os hackers estão se aproveitando de tecnologias emergentes para aprimorar suas técnicas na palestra “Na Mira do Crime: A Batalha Contra o Crime Digital e as Lições de Como Vencer Com Pouco”. Durante a pandemia, Luciane e José foram responsáveis por identificar os criminosos responsáveis pelo Golpe 0800. Uma das técnicas utilizadas para rastrear os criminosos foi a triangulação de sinais de celular, sugerida ao time da delegacia por Rafael Narezzi, que consiste em determinar a localização do celular por meio das torres mais próximas.

Além disso, Chelsea Jarvie, especialista escocesa em cybersecurity, vem ao Brasil para participar da conferência com exclusividade, abordando como a inteligência artificial pode ser utilizada para facilitar golpes phishing e gerar ameaças mais sofisticadas – como o próprio golpe do 0800 na palestra “O Lado Sombrio da IA: Como a Inteligência Artificial está Fortalecendo Phishing e Engenharia Social”. Yuri Diógenes, mestre em cybersecurity, também irá destacar o uso da IA em segurança cibernética na palestra “Segurança de AI e o papel do profissional de Cibersegurança”, explicando a necessidade de profissionais de cibersegurança preparados para a evolução da inteligência artificial.

A palestra “Segurança Sem Sacrifício: Repensando o Papel do CISO para Prevenir o Burnout”, de Ana Claudia Ferrari, diretora de TI e especialista em cybersecurity, vai abordar a relação entre burnout e segurança da informação, assim como as consequências para CISOs e suas equipes, e estratégias para prevenir esse problema, como planejamento pré-crise, delegação de tarefas e promoção de uma cultura que equilibre segurança e bem-estar.

Por fim, no painel “A Complexidade da Decisão de Pagar ou Não Resgates em Casos de Ransomware”, os especialistas Thais Devides, Leandro Granja, Arthur Magalhaes e Fernando Madureira vão debater sobre os dilemas de pagar o resgate ou arriscar longas paralisações. Pagar pode legitimar o crime e não garante a recuperação dos dados, enquanto novas regulamentações complicam a decisão. Especialistas sugerem investir em defesas e planos de resposta para evitar a necessidade de ceder aos criminosos.

A edição de 2024 do Cyber Security Summit Brasil acontecerá nos dias 28 e 29 de outubro, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo. A edição deste ano tem expectativa de atrair 700 participantes para debater o papel do ser humano como chave para uma cibersegurança efetiva.

Desde 2017, o Cyber Security Summit Brasil é considerado referência em conteúdo exclusivo e networking para o setor de cibersegurança, atraindo, anualmente, uma audiência composta por CEOs, CIOs, CISOs, CTOs, CROs, representantes governamentais, diretores, gerentes, analistas de TI, especialistas em segurança e tecnologia. Para mais informações e inscrições, acesse: https://www. cybersecuritysummit.com.br/ .