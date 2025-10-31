Citrix Latam ‘modulariza’ seus produtos: estratégia comercial é lançada para a América Latina

A Citrix Latam, líder em soluções para ambientes de trabalho digital seguro, anuncia uma estratégia comercial para América Latina inédita nas demais operações da Citrix pelo mundo. Trata-se da oferta de seus produtos (Unicon, Citrix Secure Private Access, Citrix Secure Developer Spaces e XenServer) separadamente, ou seja, de forma modular. O objetivo desta ação comercial será conquistar novos clientes que possuam demandas específicas e que não estão dispostos a adquirir plataformas inteiras ou pacotes completos. Nas demais regiões, a Citrix continuará operando somente com ofertas de plataformas integradas.

De acordo com Luciana Pinheiro, diretora da Citrix Latam no Brasil, o propósito com esta nova modalidade de negócio é simplificar o processo de compra para novos clientes, flexibilizando as ofertas a fim de atender às empresas com demandas específicas e/ou pontuais de infraestrutura tecnológica ou segurança. “Com a flexibilidade de contratação, as empresas podem escolher apenas os produtos que realmente precisam naquele momento, otimizando investimentos de acordo com porte da empresa, setor e maturidade em segurança ou virtualização. Além disso, a companhia conta com suporte técnico e comercial da rede de parceiros para uma utilização plena de cada recurso contratado por parte do cliente final”, afirma a executiva.

A nova abordagem é uma aposta da Citrix Latam no Brasil, com projeção estimada de crescimento de cerca de 20% em oportunidade de novos negócios, impulsionada pelas recentes aquisições da Citrix e pela crescente demanda por cibersegurança, gestão de ambientes híbridos e modernização da TI no país.

“Estamos avançando em soluções que combinam inteligência artificial, segurança adaptativa e análise comportamental, visando mitigar ameaças de forma preditiva e em tempo real”, diz Luciana Pinheiro. “Para que sejam realmente efetivas, é importante entender as particularidades de cada tipo de mercado, adotar abordagens e promover políticas baseadas em contexto, cultura e maturidade digital”.

Conheça as soluções – todas as ofertas já estão disponíveis na América Latina, no site oficial da marca:

Unicon é um sistema operacional (eLux) leve, baseado em Linux, que permite administração centralizada dos endpoints. Uma de suas vantagens é ser independente de hardware (hardware-agnóstico), permitindo uso em dispositivos x86 existentes (PCs, laptops, thin clients) de forma segura e de alta performance, reduzindo custos de substituição de equipamentos e contribuindo com políticas de sustentabilidade, além de garantir a segurança por permitir apenas leitura.

Citrix Secure Developer Spaces (anteriormente conhecido como Strong Network) é a plataforma segura de ambientes de desenvolvimento que permite provisionamento rápido de workspaces pré-configurados. Sua Integração com fluxos existentes de desenvolvimento é rápida e não exige configurações complexas, além de oferecer suporte a ambientes híbridos e remotos. Uma de suas vantagens às empresas é a otimização de custos de infraestrutura por conta da redução de dependência em máquinas locais de grande porte, fornecendo ambiente completo e ‘containerizado’ ao desenvolvedor.

XenServer é a plataforma de virtualização de servidores ideal para consolidar workloads, virtualizar servidores e ambientes de data centers, tanto para Windows quanto Linux, com alta eficiência e performance. Sua integração é feita com infraestruturas de armazenamento e redes existentes, além de oferecer suporte a diferentes tipos de workloads além do ambiente Citrix.

Citrix Secure Private Access fornece acesso seguro à rede (Zero Trust Network Access – ZTNA) checando constantemente a identidade do usuário, localização e status do dispositivo e rede antes de dar acesso a uma aplicação ao invês de liberar o acesso a rede toda. Mais seguro do que uma rede privada virtual (VPN) para proteger dados corporativos, o Citrix Secure Private Access é um substituto ideal para VPNs. Sua implementação é rápida, sem impactos à continuidade do trabalho e à produtividade, além de melhorar a experiência do usuário.