Recursos Humanos lidera corrida por profissionais especializados em IA, revela Infojobs

A inteligência artificial (IA) está moldando o futuro do trabalho e o mercado brasileiro vem embarcando nessa revolução tecnológica com tudo. Se antes a ideia de robôs e algoritmos dominando o ambiente corporativo soava como um roteiro de filme de ficção científica, agora é uma realidade, talvez com um pouco menos de efeitos hollywoodianos.

Mas fato é que essa nova dinâmica tem trazido muitas oportunidades — especialmente para quem tem conhecimento na automação. De acordo com um levantamento recente do Infojobs, HR Tech líder em tecnologia para o RH, a área que mais busca por profissionais com habilidades em IA é justamente Recursos Humanos — um dado que desafia as expectativas e revela um movimento inesperado no mercado. O estudo realizado com base em vagas cadastradas no jobsite Infojobs, levando em conta a nomenclatura do anúncio da vaga e os termos usados na descrição das mesmas, tanto em responsabilidade, quanto diferenciais e qualificações.

“Nos últimos três anos, as vagas que exigem conhecimento em IA praticamente dobraram, crescendo 97% no período, o que reflete o ritmo acelerado da transformação digital que já esperávamos. Esse aumento evidencia não só a demanda por profissionais qualificados, mas também o papel cada vez mais estratégico da inteligência artificial nas empresas, que buscam otimizar processos, personalizar a experiência do cliente e impulsionar a inovação. A adoção de IA deixou de ser uma tendência futura e se tornou uma necessidade presente para organizações que desejam se manter competitivas e vivas no mercado”, conta Ana Paula Prado, CEO do Infojobs.

Mas, onde estão essas oportunidades? São Paulo emerge como o grande polo da IA no país, concentrando 96% das vagas. Estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina seguem de longe, representando juntos apenas 1,5% das oportunidades — o que destaca ainda mais a disparidade regional.

Um dado curioso do estudo revela que, ao contrário do que se espera, a Informática/TI não lidera a demanda por profissionais de IA. Com apenas 2,69% das vagas, essa área fica atrás de Recursos Humanos, que surpreendentemente concentra 88,17% das oportunidades. Esse fenômeno reflete a crescente adoção de IA para otimizar processos de recrutamento, gestão de talentos e até o desenvolvimento de equipes. “A IA em RH vai além da automação; é uma ferramenta estratégica para criar decisões pautadas em predição para eficiência e para experiências mais personalizadas. Isso nos mostra que, embora o futuro seja tecnológico, ele também é bastante humano”, acrescenta Ana Paula Prado.

A crescente demanda por especialistas também se destaca. Segundo o levantamento, 88,44% das vagas em IA são destinadas a profissionais especializados, com capacidade para liderar equipes e projetos complexos. Embora existam oportunidades para analistas (6,32%) e estagiários (2,15%), o mercado prioriza aqueles que já possuem um alto nível de expertise.

“A transformação digital está revolucionando o mercado de trabalho, e a IA deixou de ser uma escolha para se tornar uma habilidade fundamental. Profissionais que não adotarem essa tecnologia tenderão a perder oportunidades nas organizações.” , conclui Ana Paula Prado.