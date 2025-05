Ameaças digitais são tão preocupantes quanto assaltos a residências, aponta pesquisa da Allianz Partners

A segurança cibernética e os assaltos a residências são igualmente preocupantes para europeus e australianos, com quase 40% preocupados com ambas as ameaças. Os dados são do mais recente estudo Allianz Partners Customer Lab, uma pesquisa exclusiva com consumidores que analisa o comportamento e as necessidades dos consumidores em relação a casa, mobilidade, saúde e viagens. A edição de 2024 pesquisou 10.000 consumidores na França, Itália, Alemanha, Reino Unido e Austrália.

Os resultados revelam que os jovens adultos com filhos são os mais preocupados com essas questões. Quase metade das famílias pesquisadas está notavelmente preocupada com ambos, com seu nível de preocupação excedendo a média em 10 pontos percentuais. Essa preocupação elevada ressalta a necessidade crescente de soluções de segurança integradas que abordem as ameaças físicas e digitais em conjunto para oferecer proteção abrangente às famílias.

Ao mesmo tempo, o lar continua sendo um fator importante na vida cotidiana das pessoas. Um número significativo de 83% dos entrevistados valoriza a sensação de segurança em casa, acima dos 78% da pesquisa de 2022. Esse sentimento é particularmente forte entre as pessoas com 66 anos ou mais, com 87,4% priorizando a segurança doméstica, enquanto apenas 68,9% dos jovens (entrevistados da Geração Z) compartilham essa preocupação. Geograficamente, os entrevistados do Reino Unido atribuíram a maior importância à segurança doméstica, com 89,7%, enquanto apenas 77,6% dos entrevistados na França tiveram a mesma opinião.

Comentando a pesquisa, Genoveva Perez-Lijo, diretora de Easy Living, Dispositivos Móveis e Risco Digital da Allianz Partners, disse: “Na atual era digital em rápida evolução, é digno de nota que as preocupações com a segurança doméstica estejam mudando de ameaças tradicionais, como roubos a residências, para ameaças cibernéticas. O Risk Barometer da Allianz 2024 revelou recentemente que os incidentes cibernéticos foram identificados como o principal risco global para as empresas pelo terceiro ano consecutivo. Os dados do Allianz Partners Customer Lab refletem essas preocupações, destacando o crescente reconhecimento de que as ameaças cibernéticas são um risco importante para empresas e indivíduos em todo o mundo e a necessidade de medidas de segurança aprimoradas nos domínios físico e digital.”

Outras descobertas importantes da pesquisa do Customer Lab incluem:

– As preocupações com o cyberbullying são maiores entre a Família Millennials* (45,6%) do que entre a Família GenX** (34,4%).

– As mulheres (43,2%) se sentem mais vulneráveis a crimes cibernéticos, como roubo de identidade e uso indevido de dados, do que os homens (36,4%).

– Para pessoas com filhos, como a Família Millennials (42%) e a Família GenX (41,1%), ter uma casa monitorada e controlada por dispositivos inteligentes é uma prioridade. Em contrapartida, isso é menos importante para quem não tem filhos, com apenas 29,4% dos Millennials sem Filhos*** e 18,7% dos GenX sem Filhos**** compartilhando a mesma opinião.