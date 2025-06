Galileo marca presença na Febraban Tech 2025 com foco em automação e experiência digital

A Galileo Financial Technologies, plataforma de soluções financeiras para fintechs, bancos e empresas que atuam no ecossistema de pagamentos, está presente na Febraban Tech 2025, que segue até amanhã, dia 12 de junho, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

Com o tema central “A aceleração do setor financeiro na era da inteligência”, a 35ª edição do evento reunirá executivos e especialistas de setores como finanças, tecnologia, telecomunicações, varejo e sustentabilidade para debater os caminhos da inovação no sistema bancário.

No estande da empresa, a Galileo apresentará soluções voltadas à modernização do core bancário, com foco na automação de processos, ganho de eficiência e escalabilidade. A empresa aposta em uma abordagem que conecta a transição digital ao conceito de inteligência aplicada, permitindo que instituições financeiras operem de forma mais ágil, segura e integrada.

Automação com experiência interativa

Durante o evento, os visitantes do estande poderão participar de uma atividade interativa que simula os benefícios da automação, reforçando a proposta de que um sistema moderno e inteligente pode executar tarefas complexas enquanto os gestores se dedicam a decisões estratégicas — ou, no caso da experiência promovida pela marca, aproveitam um momento de relaxamento em uma sessão de massagem.

“A Galileo conhece o núcleo das operações financeiras e oferece soluções que permitem aos bancos e fintechs automatizar processos com segurança, ampliando a produtividade e a confiabilidade dos serviços”, destaca Abdul Assal, responsável pelo desenvolvimento de negócios da Galileo no Brasil.

A influência digital na relação com o cliente

Além de destacar o papel da automação, a Galileo levará ao evento o conceito de “Gostanomics”, que trata da influência das interações digitais — como curtidas, comentários e compartilhamentos — na construção da reputação das instituições financeiras.

“Hoje, 94% dos brasileiros estão nas redes sociais diariamente, e as interações nessas plataformas afetam diretamente a percepção do público sobre os bancos. Mesmo operações complexas precisam ser traduzidas em experiências simples e intuitivas, com o mesmo nível de usabilidade dos apps mais populares”, afirma Assal.

Segundo o executivo, os bancos precisam estar atentos ao fato de que, para a maioria dos clientes, o acesso aos serviços financeiros acontece por meio de um ícone no celular — o que torna a qualidade da experiência digital um diferencial competitivo.

Com sua participação na Febraban Tech 2025, a Galileo reforça seu compromisso com a inovação no setor bancário e com a oferta de infraestrutura tecnológica que potencializa a eficiência, a escalabilidade e a experiência do cliente em um cenário cada vez mais orientado por dados e inteligência artificial.