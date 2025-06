Empresas do Paraná oferecem 50 mil vagas para curso gratuito de programação

A Kenzie Academy, escola de programação com sede em Curitiba, em parceria com a MadeiraMadeira, Eemovel, ASSESPRO Paraná, Integralidade, Vale do Pinhão e Agência Curitiba, promove o PRograme, curso online e gratuito de programação com vagas para até 50 mil pessoas, que moram no estado do Paraná. Para comemorar o aniversário de Curitiba, celebrado no dia 29, as aulas serão transmitidas ao vivo pelo canal da edtech entre os dias 28 e 31 de março, a partir das 19 horas.

O objetivo da iniciativa é promover conhecimento sobre as oportunidades na área de tecnologia e ensinar os fundamentos básicos de programação para quem deseja iniciar a carreira no segmento, um dos mais promissores do mercado atualmente. Ao longo dos quatro dias de curso, os alunos irão aprender as principais linguagens de programação (HTML, CSS e JavaScript) e ao final irão desenvolver um projeto que servirá como portfólio inicial para o estudante. Além disso, será disponibilizado uma plataforma interativa para os participantes e as aulas serão ministradas por facilitadores de ensino da Kenzie, que são instrutores com grande experiência de mercado. Ao final do curso, todos os participantes, que estiverem presentes nas quatro aulas e que realizarem as atividades, irão receber um certificado.

Com a aceleração digital, cursos de tecnologia se tornam cada vez mais importantes para a formação de profissionais qualificados para atuarem no mercado e contribuírem com o desenvolvimento das empresas. Um estudo divulgado pela consultoria McKinsey aponta que a oferta de profissionais de tecnologia, que já é escassa, tende a ser pior nos próximos anos. Até 2030, a previsão é de que no Brasil, falte até 1 milhão de profissionais para o trabalho para a área de tecnologia.

“A tecnologia está em todo o lugar. Seja para fazer uma compra online, chamar um carro por aplicativo ou mandar uma mensagem, sempre há uma equipe de programadores por trás. Acontece que, se por um lado a necessidade por novos avanços cresce, a falta de bons profissionais engessa um mercado extremamente promissor. Essa oferta de pessoas qualificadas ao mercado é o nosso principal objetivo. Um programador precisa desenvolver competências técnicas e comportamentais – conhecidas como hard skills e soft skills – para aplicá-las no cotidiano e nosso curso foca justamente nisso, sendo um passo a passo para uma carreira de sucesso”, explica o CEO e co-fundador da Kenzie Academy Brasil, Daniel Kriger.

O PRograme também conta com apoio da Cargon, TecnoSpeed, Mannesoft, Esparta e Anthor, empresas de tecnologia e startups com sede no Paraná, que têm interesse em fomentar projetos como esse para estimular a formação de profissionais de tecnologia.

Serviço:

PRograma: Curso gratuito de programação

Inscrições: até o dia 25 de março

Data do curso: De 28 a 31 de março

Horário: A partir das 19h

Informações pelo link do projeto