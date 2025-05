iFood e XPRIZE se unem para avançar na inovação em embalagens sustentáveis

O iFood, maior foodtech da América Latina, e a XPRIZE, líder em competições de prêmios para acelerar avanços que beneficiam a humanidade, formalizam parceria para arrecadar US$ 20 milhões e realizar uma competição que estimulará inovações para o desenvolvimento de uma embalagem circular de alimentos para reduzir o impacto ambiental.

O concurso de embalagens circulares para alimentos será focado na pesquisa e desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, flexíveis e de base biológica, como sacolas plásticas e filmes PVC. As propostas devem ser sustentáveis em grande escala, seguros para o consumo humano e para o ambiente.

O prêmio total será de US$ 10 milhões para as equipes selecionadas por juízes terceiros com base nas diretrizes do prêmio. O primeiro colocado receberá US$ 6 milhões, o segundo US$ 2 milhões e o terceiro US$ 1 milhão. Além disso, também será concedido US$ 1 milhão para os Milestone Prizes – prêmios concedidos para apoiar soluções de dimensionamento aos participantes que cumpriram metas ao longo da competição.

O iFood, como investidor desta competição de desenvolvimento tecnológico XPRIZE, também buscará atrair empresas, para que possam investir, juntos, US$ 20 milhões para viabilizar a concorrência para a busca de projetos inovadores de embalagens sustentáveis, Além disso, desde julho de 2021, o CEO do iFood, Fabrício Bloisi, integra o conselho de inovação da XPRIZE e colabora para a criação de um futuro mais promissor para a humanidade.

“Hoje, muitas empresas já perceberam e outras começam a perceber que devem desempenhar um papel além de seus negócios, atuando diretamente na solução de problemas globais. Portanto, a agenda ESG tem sido e será cada vez mais abordada. Essa é uma das razões pelas quais estamos investindo na XPRIZE e difundindo seu conhecimento no Brasil. Entre tantas soluções que essa organização possibilitou, como a ZZAPPMALARIA – que usa Inteligência Artificial para erradicar a malária – precisamos estimular as empresas a investir no próximo desafio, além de incentivar que universidades e startups brasileiras se inscrevam na competição, para o Brasil fazer parte da liderança no desenvolvimento de projetos de pesquisa que vai ajudar a reduzir o uso de plástico e garantir um futuro mais promissor para o nosso meio ambiente”, explica Fabrício Bloisi, CEO do iFood e membro do conselho de inovação da XPRIZE.

“Só a inovação possibilita a criação de soluções para diminuir o impacto das empresas no meio ambiente e combater as mudanças climáticas. Nos unimos com a XPRIZE porque é um player importante nesse cenário. Além disso, temos o desejo de acompanhar de perto o desenvolvimento de soluções sustentáveis que possam ser replicadas em larga escala para todo o mundo”, comenta João Barreto, diretor de planejamento e sustentabilidade do iFood.

Essa parceria é um dos esforços do iFood Regenera, plano de impacto ambiental positivo da empresa, que busca erradicar a poluição plástica de suas operações de entrega e torná-la neutra em emissão de carbono até 2025. A foodtech também conta com projetos relevantes para as áreas de inclusão alimentar e educação.

“O modelo XPRIZE de inovação de crowdsourcing é considerado extremamente relevante por aumentar o acesso a tecnologias exponenciais e democratizar a capacidade de qualquer pessoa para resolver os problemas mais urgentes do planeta”, finaliza Anousheh Ansari, CEO da XPRIZE.