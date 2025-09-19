Inclui Day 2025: Vitru amplia oportunidades de carreira para talentos PcD em todo o Brasil

No dia 26 de setembro, a Vitru Educação, líder em educação digital no país, realiza a 3ª edição do Inclui Day, processo seletivo afirmativo que oferece oportunidades de carreira exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). A ação será realizada das 9h às 18h, em formato híbrido. Os candidatos poderão participar de maneira on-line ou presencial, nas unidades da UNIASSELVI, em Indaial (SC), e da UniCesumar, em Maringá (PR), marcas do grupo de ensino. São mais de 300 vagas presenciais e remotas em todo o Brasil para diversas áreas, como auxiliar, assistente, assessor, analista, técnico, tutor e professor.

“O Inclui Day vai além do cumprimento de uma obrigação legal: reflete o compromisso da empresa em construir um ambiente diverso, acolhedor e representativo. Acreditamos que a diversidade de experiências e perspectivas contribui diretamente para a inovação, troca de aprendizados e crescimento de todos. E são esses fatores que tornam o evento tão importante. Ele nos aproxima de novos talentos, amplia nossas possibilidades de contratação e reforça que a inclusão é um valor essencial para a nossa cultura organizacional”, destaca Julia Longo, uma das coordenadoras do Inclui Day.

Os interessados têm até o dia 22 de setembro para se inscrever pelo link https://forms.office.com/r/kP6kcRCHsN. Para participar, é necessário realizar a inscrição on-line, informando seus dados pessoais e disponibilidade de horário. Após a inscrição, a equipe da Vitru Educação entrará em contato para agendar a entrevista para o dia do evento. Para quem optar pela participação on-line, o time do processo seletivo também informará as vagas disponíveis e orientará sobre o agendamento das entrevistas.

Talentos da Vitru Educação

Somente de 2024 a 2025, a Vitru aumentou o seu quadro de colaboradores PcD em 36%. Enrique Bayer, analista de Marketing Pleno da UniCesumar, uma das marcas da Vitru, é um desses talentos. “O meu trabalho aqui na Instituição é focado no marketing esportivo, sou responsável por idealizar e operacionalizar ações com os clubes de futebol que patrocinamos, como o Corinthians, Bahia e Coritiba”, explica o analista.

Enrique é uma pessoa com uma deficiência chamada paraparesia espástica, causada por uma paralisia cerebral, resultado de uma gestação de risco e do nascimento prematuro. “O quadro, no meu caso, resulta em fraqueza e rigidez muscular nas pernas, o que dificulta minha marcha, equilíbrio e postura. Fiz fisioterapia por muito tempo, porque ajuda a aumentar a mobilidade e reduzir as dores”, relata.

Apesar do quadro de Enrique, o analista protagonizou grandes ações de marketing entre a UniCesumar e os clubes de futebol parceiros, como a comemoração do aniversário de 115 anos do Corinthians. “Participei da criação da ação ‘O que é ser Corinthians?’, na qual entrevistamos torcedores do Timão para nos contar sobre a paixão que sentem pelo clube. O palco que escolhemos para essa interação foi durante o clássico paulista contra o Palmeiras. O vídeo está indo muito bem nas redes sociais, e estou feliz com o desempenho das últimas ações”, destaca.

Outra profissional que integra esse time de talentos da Vitru Educação é Josi Odorizzi. Monocular desde a infância, ela tem visão em apenas um dos olhos, condição que não afeta suas funções motoras, mas exige adaptações no dia a dia. “Faço uso de telas maiores e redobro a atenção em textos que demandam maior alcance visual. Esses equipamentos são oferecidos pela empresa, o que facilita muito minha rotina de trabalho”, explica.

Na UNIASSELVI, outra marca da Vitru, Josi atua na Rede de Operações Próprias desde o início de sua trajetória na Instituição, onde pôde crescer profissionalmente e ser reconhecida ao longo dos anos. Hoje, faz parte de uma equipe responsável por orientar e acompanhar 62 polos da marca, assegurando a conformidade com as diretrizes institucionais. Sua atuação é voltada à área acadêmica, com foco na análise de indicadores de desempenho, na orientação de questões acadêmicas dos alunos e no atendimento às demandas específicas dos polos.

Com uma rotina que inclui visitas presenciais anuais aos polos localizados em diferentes Estados (DF, GO, MS, MT, PR, SC e TO), Josi destaca a importância de estar próxima das equipes da ponta para compreender suas necessidades e fortalecer o relacionamento. “Compreendo o quanto é fundamental a presença, mesmo que a distância, assim como o cuidado e a orientação oferecidos aos colaboradores, para que possam desempenhar suas funções na linha de frente com qualidade e motivação. Esse apoio faz toda a diferença para que quaisquer dificuldades, causadas por situações pessoais ou profissionais, sejam superadas com satisfação e comprometimento”, afirma.

“Vejo minha profissão e o cargo que ocupo como fundamentais para garantir a qualidade e o sucesso da experiência acadêmica dos alunos. Saber que meu suporte ajuda a superar desafios e contribui para a trajetória educacional deles é extremamente gratificante”, completa Josi.

Serviço: Inclui Day – 3ª edição

Data e horário: 26 de setembro (sexta-feira), das 9h às 18h.

Inscrições: até o dia 22 de setembro, pelo link: https://forms.office.com/r/kP6kcRCHsN.

Locais presenciais:

Maringá (PR): Sede da UniCesumar – Av. Guedner, 1610, Bloco 11, 1º andar.

Indaial (SC): UNIASSELVI – Rua Dr. Pedrinho, 79 – Rio Morto.

Modalidade on-line:

Disponível para candidatos de todo o País, com vagas remotas (home office).