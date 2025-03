Hub de agronegócio facilita infraestrutura e logística de cooperativa

Uma das maiores cooperativas de agronegócio e processamento de insumo até matéria-prima final, localizada no Mato Grosso do Sul, a Copasul, teve seu desafio operacional solucionado em 90 dias pela Bindflow, empresa especialista em desenvolvimento de soluções tecnológicas, por meio da criação de um hub de gerenciamento de sistemas, para atuar em diferentes departamentos da indústria. O Agroflow, nome do software implantado na cooperativa, gerencia o processo desde a entrada de funcionários, caminhões e refinaria, até o processo de ensacamento, seleção e coleta de produtos, sejam grãos, farelos ou outros insumos. Além do controle de pesagens por balanças diferentes, finalizando com a saída e distribuição para o Brasil e fora do país.

Para o CIO (diretor da Tecnologia da Bindflow), Lucas Moraes, a principal mudança com o sistema foi implantar uma padronização inteligente e fluida para todo o processo da Copasul. “A gestão era feita com muito papel, seja no estoque, notas fiscais. Os dados eram trabalhados em diversas planilhas, então a solução foi implantar o hub de agronegócio, para que todo esse gerenciamento tivesse uma cadência e padrão” – explicou o CIO.

Uma das funcionalidades do Agroflow é o processamento da entrada de um insumo. Ao tomar como exemplo o case da Copasul, desde o momento em que um caminhão chega com determinada matéria-prima é realizado o registro; em seguida, encaminhado para o setor de laboratórios, que desempenha suas funções de controle de qualidade, pesagem, classificação, executados por vários equipamentos e uso das balanças adequadas para os produtos diferentes (de gramas a toneladas). “Antes, todas essas etapas eram realizadas de forma manual, para depois passar para o sistema. Nosso desafio foi integrar esses dados com precisão, para que não parasse o processo da cooperativa, ou seja, operando mesmo no modo offline, sem a necessidade de uma rede de internet, pois existe um alto fluxo de trabalho, como no período de safra, quando há volume alto de entrada de insumos”, detalhou o CIO.

Rastreabilidade

Outra solução oferecida pela Agroflow diz respeito a ser uma plataforma integradora de dados da ERP (Enterprise Resource Planning). As informações foram automatizadas, armazenadas e unificadas para a visualização de resultados. ”Esse processo acontece desde a parte fiscal, e faz a conexão via rede, interface adaptativa nesse cenário corporativo do agro”, explica Lucas. “Há uma integração dos equipamentos internos e, em um segundo momento, a coleta de informações que são encaminhadas para ERP (sistema de gestão empresarial, para fortalecer processos bem definidos nos departamentos). Ou seja, esse volume de dados são originários de várias cooperativas e depois padronizados para um único ERP”.

Nesse sistema operado offline, a rastreabilidade é garantida pelo software, mesmo em lugares onde é difícil captar sinais da internet, como silos e armazéns em zonas rurais. “Esse desafio com a Copasul nos permitiu desenvolver uma solução para gestão de logística facilitada, de amplitude dentro do mercado e aplicação em qualquer outro setor, com controle e visão”, concluiu o CIO da Bindflow.