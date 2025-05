Com uso de plataformas integradas, grupo educacional otimiza seu processo de gestão comercial

A Proz Educação, instituição de ensino técnico com unidades em São Paulo, Minas Gerais e Paraná, enfrentava desafios com a captação de leads descentralizada. Para resolver essa questão, a Persone, empresa pioneira e especializada em soluções de vendas para o segmento educacional,, implementou o ONE para realizar o processo de vendas de maneira centralizada e totalmente automatizada. A nova central começou a operar e já apresentou redução de custos e melhoria de eficiência no processo.

A Persone apoiou a instituição na implantação da central que fica na Unidade de Guarulhos, desde a redefinição da estrutura de equipe, treinamento, playbook de vendas, implementação da solução completa que suporta os processos, além do desenho das réguas e dos principais indicadores. A central começou a operar oficialmente em 13 de maio de 2024, após um período de preparação que teve início em 5 de abril de 2024.

O ONE é uma solução integrada de aplicações que combina CRM, telefonia, plataformas de automação de campanhas e de atendimento multicanal, além de aplicações com inteligência artificial. Diferente de projetos similares que exigem múltiplas integrações, nesse projeto foi necessário apenas uma: a integração com sistema acadêmico para enviar informações de pagamento e entrega de documentação.

A principal dificuldade enfrentada foi a adaptação ao novo sistema, uma evolução em relação à ferramenta anterior, que executava apenas uma parte do processo e estava totalmente desintegrada com os processos comerciais. O ONE trouxe uma variedade de recursos e automações que proporcionam controle e visibilidade muito maiores. Daniel Pedrino, CEO da Proz Educação, destaca: “A adaptação exigiu atualização da nossa equipe para essas funcionalidades, que incluem o acompanhamento detalhado de campanhas e a análise da qualidade dos leads. A solução ONE oferece uma visão mais ampla, desde a geração até a conversão dos leads, o que sugere uma nova abordagem para o gerenciamento de marketing da empresa”.

Helen Toyama, sócia fundadora da Persone, ressalta o grande diferencial do ONE para as instituições de ensino: “A solução está totalmente preparada para atender ao processo de gestão comercial de ponta a ponta, reunindo as principais funcionalidades e os pontos forte de cada uma das plataformas, o que permite um processo de vendas totalmente automatizado e muito mais eficiente, além de uma implantação extremamente ágil ”.

De acordo com ela, o novo sistema diminuiu custos associados à aquisição e conversão dos leads, ao reduzir a necessidade de intervenções manuais e eliminar a falta de controle. “Na Proz a implantação básica aconteceu em menos de 40 dias, e agora estamos aprimorando cada vez mais o processo. A centralização e automação permitiram uma redução no tamanho da equipe, que passou de 70 para 26 pessoas”, completa Helen.

Outro grande benefício do ONE é a consolidação dos indicadores. A plataforma permite o acesso a dados estratégicos para a tomada de decisão, tanto com uma visão qualitativa como quantitativa: monitoramento de todos os atendimentos, produtividade dos consultores, análises de campanhas e réguas de comunicação, entre outras dezenas de KPIs. Essa visão mais ampla possibilitou uma gestão assertiva e decisões mais informadas, baseadas em dados.

A implementação está acontecendo em três etapas: a primeira que já foi finalizada, de gestão comercial; a segunda voltada para gestão da permanência e cobrança, e uma terceira voltada para a implantação de um Chatbot com Inteligência Artificial (AI).