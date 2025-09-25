Grupo Dahruj avança na transformação digital com plataforma FreshService e apoio da Brasoftware

O Grupo Dahruj, um dos maiores conglomerados de concessionárias de veículos do país, deu um passo estratégico em sua jornada de transformação digital com a implementação do módulo de IT Service Management (ITSM) da plataforma Freshservice, da Freshworks. A iniciativa foi conduzida com consultoria da Brasoftware e teve como foco modernizar a estrutura de atendimento e gestão interna de TI, tornando os processos mais ágeis, padronizados e orientados a dados.

Superando desafios de escala e visibilidade

Com dezenas de unidades em operação e milhares de atendimentos internos realizados anualmente, o grupo enfrentava dificuldades na padronização dos processos e baixa visibilidade sobre indicadores e SLAs, o que limitava a escalabilidade das operações e dificultava ações preventivas. A adoção do FreshService surgiu como resposta a esse cenário.

A solução viabiliza a centralização de demandas de suporte, gestão completa de ativos e contratos de nível de serviço, visibilidade em tempo real sobre a performance de atendimento e automação de fluxos de chamados — tudo integrado a um catálogo de serviços que facilita solicitações e consultas.

Um dos destaques do projeto foi a implementação de Gestão Eletrônica de Documentos (GED), com migração completa para o Azure Archive, aplicando políticas de retenção e classificação automatizada conforme a taxonomia do Arquivo do Estado de São Paulo. Isso permitiu ao grupo cobrir todo o ciclo de vida dos documentos, da assinatura ao descarte, de forma segura e auditável.

Ganhos imediatos e transformação cultural

Segundo Luiz Claudio Thomase, responsável pela área de TI do Grupo Dahruj, a mudança já trouxe resultados visíveis:

“Precisávamos de uma plataforma que centralizasse as demandas, padronizasse nossos processos e nos entregasse visibilidade clara dos indicadores de TI — e o FreshService superou nossas expectativas. Automatizamos fluxos, ganhamos agilidade no atendimento e construímos um catálogo de serviços que facilita a vida de nossos colaboradores. Hoje, nosso time de TI atua de forma muito mais preventiva, com dados em tempo real para decisões mais assertivas.”

A interface amigável e a curva de adoção rápida contribuíram para o engajamento da equipe e para o fortalecimento da experiência dos colaboradores com os serviços internos de TI.

Abordagem consultiva e expansão do uso

O projeto foi conduzido por uma equipe especializada da Brasoftware, com mapeamento personalizado dos processos internos e uma fase de Operação Assistida que consolidou a plataforma, capacitou as equipes e acelerou a maturidade digital da operação.

“A metodologia aplicada garantiu uma implementação aderente às necessidades do Grupo Dahruj, elevando o nível de aproveitamento das funcionalidades mais estratégicas da ferramenta”, afirma Alã Assis, gerente de serviços da Brasoftware.

Agora, o Grupo Dahruj se prepara para expandir o uso do FreshService para outras áreas além da TI, consolidando a plataforma como pilar central de sua transformação digital e da busca contínua por excelência operacional.