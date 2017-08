Uma das melhores coisas que o smartphone trouxe foi a praticidade. Ninguém precisa mais procurar um telefone ou navegar durante horas em busca de serviços ou itens de consumo. Se o usuário for esperto, pode utilizar o tempo que sobra para se divertir, descansar ou até mesmo trabalhar um pouco mais e aumentar o seu saldo bancário.

Aqui vão 5 dicas de apps que podem salvar o seu dia:

Americanas.com

Uma das mais populares lojas de departamentos do país, as Lojas Americanas lançou um aplicativo que tem se revelado muito útil. Se você ainda é fã de bons filmes e coleciona Blu-Rays e DVDs, este é o melhor lugar para encontrar raridades e lançamentos. Mas não fique apenas nisso, há itens de todos os tipos disponibilizados.

PedidosJá

Quer continuar aquele projeto indispensável ou passar um pouco mais de tempo com as crianças? Peça qualquer tipo de alimento que eles têm. Até comida vegana, não se surpreenda. O cardápio do serviço de delivery é extremamente variado, agradando a todos os paladares e necessidades.

Waze

Claro que muita gente já conhece, mas é sempre bom afirmar a qualidade do aplicativo que economiza tempo, poupando a todos de engarrafamentos, indicado as melhores rotas. Ele tem mais algumas aplicações, além de promoções bem divertidas, como quando utilizou as vozes de personagens do filme Star Wars em seu navegador.

Caixa

Saldo, transferências e depósitos, quase todos os aplicativos bancários fazem. O diferencial do app da Caixa é a possibilidade de acessar os dados da compra da casa própria ou até mesmo jogar e conferir os números sorteados das loterias federais. A versatilidade ajuda muito clientes e não clientes da entidade.

Farmácia Popular

É um programa do governo federal que pode ser acessado por qualquer cidadão brasileiro. Fornece os medicamentos mais populares com desconto, com prioridade àqueles que são indicados a doenças crônicas como diabetes, pressão alta, arritmia e etc, além de anticoncepcionais e antitérmicos. Muito simples de usar.