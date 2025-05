Incubadora BASE ESPM abre inscrições para mentorear startups do setor de games

A incubadora BASE ESPM, entidade de apoio a negócios inovadores em estágio inicial, por meio da parceria com a pós-graduação Game Business: Jogos como Negócios da ESPM, está com inscrições abertas para o processo seletivo de mentoria para startups do setor de games, com profissionais do mercado que compõe o time de especialistas do curso. O processo de incubação tem duração de seis meses, podendo ser renovado para mais dois períodos, totalizando, no máximo, dezoito meses. Os interessados podem acessar o edital com todas as informações e se inscrever pelo site da incubadora e participar de um plantão de dúvidas sobre o processo seletivo, pelo Zoom, em 31 de julho, das 14h às 15h.

As startups selecionadas no processo seletivo serão orientadas pelo corpo docente da pós-graduação que conta com especialistas de grandes players como Bruno Motta, gerente sênior da Xbox Brasil, Bruna Soares, diretora de Global Brand Partnerships da Ubisoft, Luciana Lancerotti, CMO da Microsoft Brasil, Renata Honorato, gerente de Desenvolvimento de Negócios do Google Play, além do professor da ESPM, Guilherme Castel.

A BASE ESPM está presente nos três campi da instituição e oferece mentorias e consultorias especializadas nas áreas de marketing, jurídico, financeiro, sistemas de informações e outras. A incubadora já atendeu mais de 140 projetos e 70 deles viraram empresas com pelo menos dois anos de mercado. Atualmente, conta com 25 startups incubadas dos setores de hospitalidade e turismo, ESG, indústria de alimentos, Tech, consultoria de RI, construção, e-commerce, serviços automotivos digitais, produtos de consumo, crowdfunding e agências.