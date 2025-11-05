Desafio de criação de games leva estudante de 15 anos a publicar seu primeiro livro

O poder transformador da tecnologia na educação vai ganhar um novo capítulo no dia 11 de dezembro, às 11h, na Livraria da Travessa da Barra da Tijuca (Av. das Américas, 4666 – Loja 220, Rio de Janeiro). O evento celebrará os finalistas e professores do Desafio FazGame Carioca 2025 e marcará também o lançamento do livro Nada se esperava, escrito por Arthur Monteiro Alves, de apenas 15 anos, aluno do GET Professor Albert Einstein e vencedor da edição 2024 do desafio.

O romance juvenil, com 215 páginas, nasceu a partir da narrativa do game Os dias depois do amanhã, criado por Arthur na plataforma FazGame. A história, concebida inicialmente como roteiro de jogo, evoluiu para uma obra literária completa após o estudante vencer o concurso e receber um notebook como prêmio. O talento e a dedicação do jovem despertaram o interesse da FazGame, que fez a curadoria editorial, e da SBM Offshore, que patrocinou a edição do livro.

Nada se esperava é uma trama de suspense e amadurecimento que combina criatividade e sensibilidade — reflexo direto do impacto do aprendizado mediado pela tecnologia. O projeto de publicação reforça como o uso de metodologias digitais pode revelar talentos e transformar trajetórias pessoais por meio da educação criativa.

“A história começou como um jogo, mas eu quis expandir o universo e mostrar mais sobre os personagens. Ganhar o Desafio FazGame me deu confiança para continuar escrevendo — e agora ver meu livro publicado é um sonho que virou realidade”, conta Arthur Monteiro Alves, autor do livro.

Durante o evento, além da premiação dos alunos e docentes da edição 2025, haverá a mesa-redonda “Narrativas que conectam histórias de vida”, reunindo educadores e representantes do setor de inovação educacional. A sessão de autógrafos com Arthur encerrará a programação.

Tecnologia, criatividade e impacto social

A FazGame é uma plataforma educacional que utiliza a criação de games narrativos como ferramenta para o desenvolvimento de leitura, escrita e letramento digital. Em nove anos, a iniciativa já impactou mais de 32 mil estudantes em 330 escolas, resultando na publicação de 3.400 jogos originais.

O Desafio FazGame Carioca é uma das principais ações do projeto, e desafia alunos de escolas públicas municipais a criarem jogos que abordem questões sociais, ambientais e culturais, sob mentoria de professores engajados em práticas inovadoras. A edição 2025 tem patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Cultura, da SBM Offshore, da SOTREQ e da Radix, via Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Lei do ISS).

“O Desafio FazGame é uma ponte entre imaginação e oportunidade. Quando um estudante como o Arthur transforma sua narrativa em um livro, vemos a educação cumprindo seu papel mais bonito: inspirar e criar caminhos reais de futuro”, destaca Carla Zeltzer, fundadora da FazGame.

A SBM Offshore, patrocinadora do livro e referência global em infraestrutura oceânica sustentável, reforça seu compromisso com a educação e a inovação social. A empresa, que atua em mais de 20 países, tem mais de 7.800 colaboradores e investe continuamente em iniciativas voltadas à transição energética e ao desenvolvimento de comunidades.

O lançamento de Nada se esperava simboliza a convergência entre educação, tecnologia e criatividade, mostrando que o aprendizado digital pode ser o ponto de partida para grandes histórias — dentro e fora das telas.

Serviço

📅 Data: 11 de dezembro de 2025

🕚 Horário: 11h

📍 Local: Livraria da Travessa – Barra da Tijuca (Av. das Américas, 4666 – Loja 220, Rio de Janeiro)

📚 Evento: Premiação Desafio FazGame Carioca 2025 + Lançamento do livro Nada se esperava