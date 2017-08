Wondershare Filmora 7.8 é a versão do software de edição de vídeo conhecido por ser o mais intuitivo e fácil de usar do seu ramo. Nessa nova versão, o software traz uma série de novos recursos que foram projetados para tornar a edição de vídeo mais simples e rápida. Confira agora um review completo do Filmora 7.8.

Interface

Na interface principal é possível ver três opções: Media, Preview e Timeline. Essas opções fornecem ao usuário os primeiros passos para a sua edição de vídeo. Qualquer recurso pode ser encontrado facilmente navegando na barra superior, como por exemplo: “Texto, Títulos e Transições”.

Importação

Vídeos, fotos e áudios podem ser importados do seu computador ou smartphone. Também é possível capturar a tela do seu computador ou fazer um vídeo com a sua webcam. Todas as suas mídias são organizadas na biblioteca do Filmora 7.8 para poder ser acessadas quando necessário.

Efeitos Avançados

Tela verde e Picture in Picture (PIP), divisão de tela e estabilização de controles de velocidade estão entre os recursos avançados do Filmora 7.8. Assim, é bem fácil aplicar efeitos no fundo do seu vídeo gravado com tela verde. Caso esteja editando um tutorial ou gameplay, poderá usar uma webcam para gravar seu rosto e, utilizando o PIP, sobrepor seu vídeo principal com suas imagens.

Conclusão

O Filmora 7.8 ainda tem controles de áudio avançado e ainda fornece uma quantidade enorme de opções de exportação.

O software é realmente um editor de vídeo sólido que conta com um conjunto de recursos excepcionais, especialmente por seu preço baixo. Ao tornar o processo de edição fácil, permite aos usuários se concentrar em ser criativo. O preço é gira em torno dos R$200,00 para uma licença vitalícia, e você pode baixar a versão completa do software gratuitamente para experimentá-lo antes de fazer uma compra.