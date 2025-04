Veja 5 gadgets campeões de venda que estão em oferta no maior festival de compras do mundo

O maior festival de ofertas do mundo já começou! Hoje, às 5 da manhã do dia 11 de novembro, começou o 11.11, festival global de compras que oferece descontos de até 80% em produtos de todas as categorias para os usuários do AliExpress, o serviço de vendas internacionais do grupo Alibaba. Este ano, a empresa preparou a maior edição do festival já feita ao longo de seus 12 anos de existência, criando uma atmosfera de entretenimento com shows e ações culturais pelo mundo, para acompanhar a onda dos descontos.

O festival reúne itens das marcas mais consagradas pelo planeta, como os fabricantes de eletrônicos Xiaomi, Apple e Samsung, à venda em lojas oficiais na plataforma com descontos imperdíveis para os consumidores brasileiros. Em anos anteriores, alguns produtos muito desejados pelos consumidores tiveram seus estoques esgotados antes do final do festival e, por este motivo, recomenda-se aos usuários que salvem em seus “carrinhos de compras” os itens que mais desejam e fechem os pedidos logo no início do festival, para assegurar as melhores ofertas.

Neste ano, pela primeira vez no Brasil, a plataforma disponibilizou um cadastro para lojas brasileiras participarem do evento. O método permite que lojistas brasileiros vendam para consumidores em todo o país e se beneficiem do tráfego acumulado pelo aplicativo e dos esforços de marketing que a companhia está fazendo para promover as vendas do 11.11 no país. Durante o festival, o AliExpress exibirá, ainda, “promoções relampado”, ao longo do dia, que serão notificadas aos usuários por meio do aplicativo, além da distribuição de vários cupons de desconto. Em alguns casos específicos, produtos de marca podem exibir até 96% de desconto!

Veja 5 eletrônicos campeões de venda na plataforma que poderão ser encontrados por preços promocionais ao longo do festival. .

XIAOMI MI BAND 6 SMART BRACELET



Esteja bem equipado e sempre um passo à frente com a Mi Smart Band 6. O display AMOLED, 49% maior que a tela da Mi Smart Band 5, aliado a alta resolução de 326 PPI, oferece mais espaço para visualizar seus dados, mensagens de texto, ligações, notificações no alcance do seu pulso. Disponível por R﹩ 181,12 no 11.11Esteja bem equipado e sempre um passo à frente com a Mi Smart Band 6. O display AMOLED, 49% maior que a tela da Mi Smart Band 5, aliado a alta resolução de 326 PPI, oferece mais espaço para visualizar seus dados, mensagens de texto, ligações, notificações no alcance do seu pulso. O monitoramento da sua performance, foi ampliado para 30 modalidades esportivas. Entre as 19 novas modalidades estão pilates, zumba, HIIT, basquete, boxe, além das clássicas caminhadas, corrida externa ou na esteira, ciclismo, exercício elíptico e muito mais. Registre seus altos e baixos, melhore o seu desempenho a cada dia e tudo isso com seu personal trainer de pulso . A sua Mi Smart Band 6, possui acelerômetro sensores e giroscópio tridimensional para garantir o monitoramento constante da sua saúde, dia e noite, com total precisão e eficácia.

SMARTPHONE POCO F3

Disponível por R﹩ 1.914,63 no 11.11

Equipado com o processador top de linha Qualcomm SnapdragonTM 870 com suporte para 5G, aliado a cpu prime core Qualcomm kryo 585 com velocidade de clock de até 3.2Ghz e gpu Qualcomm AdrenoTM 650, o mínimo que você pode esperar é um desempenho excepcional e conectividade 5G ultrarrápida. O poco F3 é equipado com a tecnologia LPDDR5 e ufs 3.1, isso significa muito mais velocidade e fluidez total na leitura e armazenamento de dados e gráficos. A eficácia do desempenho é impulsionada pelo processador de 7nm de altíssima eficiência, que aliada ao processo de resfriamento LiquidCool 1.0 Plus, permite que o smartphone entregue máxima performance durante o uso além de manter a temperatura natural do dispositivo, protegendo os componentes contra superaquecimentos desnecessário

LÂMPADA DE ASSOALHO NORDIC

Disponível por r﹩ 165,70 no 11.11

A lâmpada de canto de economia de espaço lindamente projetada se encaixa discretamente e perfeitamente em cantos. Uma verdadeira lâmpada de humor, criar o ambiente ideal.

Smartphone Xiaomi 11T Pro

Disponível por R﹩3.501,58 no 11.11

O Xiaomi 11T Pro é um smartphone Android avançado e abrangente em todos os pontos de vista com algumas características excelentes. Tem uma grande tela de 6.67 polegadas com uma resolução de 2400×1080 pixels. As funcionalidades oferecidas pelo Xiaomi 11T Pro são muitas e inovadoras. Começando pelo 5G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet. Enfatizamos a excelente memória interna de 256 GB mas sem a possibilidade de expansão.

Drone DJI Mini 2

Disponível por R﹩ 2.847,05 no 11.11

Drone compacto com 249 gramas da DJI, com câmera 4K e alcance de até 10 Km. Dji mini 2 apresenta um sistema de propulsão melhorado com um aumento significativo na velocidade de voo máxima e resistência ao vento, permitindo uma gama mais flexível de locais e condições de disparo. Mavic mini tem uma velocidade máxima de 13 m/s, enquanto mini 2 pode voar até 16 m/s. Em comparação com a resistência do vento do nível 4, a resistência do vento do nível 5 assegura que o mini 2 possa suportar uma variedade de condições de disparo.