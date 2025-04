A Electronic Arts lançou hoje Battlefield™ 2042 para seu período de acesso antecipado, que vai até o lançamento mundial do jogo em 19 de novembro de 2021. Jogadores e jogadoras que compraram as Edições Gold ou Ultimate poderão aproveitar a partir de hoje e o teste de acesso antecipado para EA Play*, Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate concederão a assinantes acesso por até 10 horas.

Battlefield 2042 usa os recursos do novo hardware como a próxima geração do Battlefield, apresentando partidas para até 128 pessoas nos mais recentes consoles e PCs** através do engine de jogo Frostbite mais recente. O jogo apresenta uma oferta multiplayer atraente, que atende a todos os tipos de jogadores e jogadoras por meio de três experiências distintas – All-Out Warfare, Hazard Zone e Battlefield™ Portal – entregando a próxima geração dos multiplayers de guerra.

A Edição Standard de Battlefield 2042 já está disponível para reserva*** e deve ser lançada nas lojas físicas e digitais em 19 de novembro para Xbox One, PlayStation®4 e PC, e para Xbox Series X|S e no PlayStation®5, que incluem a Versão Dupla para jogar em consoles da geração anterior, sem custo adicional.

Para obter mais informações sobre as ofertas de cada edição, as ofertas de assinantes do EA Play e mais detalhes sobre o jogo, visite https://www.ea.com/pt-br/games/battlefield/battlefield-2042 ou siga o jogo no YouTube, Twitter ou Instagram.

Para os assets de Battlefield 2042, visite: EAPressPortal.com.

