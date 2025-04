Claro apresenta Arquibancada 5G no F1 Heineken GP de São Paulo 2021

Os carros aceleram na pista, o coração acelera na arquibancada e o 5G acelera no seu celular. É com esse mote que a Claro apresenta a Arquibancada 5G no F1 Heineken GP de São Paulo 2021. A operadora irá demonstrar ativações em realidade aumentada e tecnologia de ponta no lounge montado para a etapa. Com transmissão em tempo real nas redes sociais e conteúdos exclusivos no estúdio Claro na Live Store, a Claro proporciona tudo o que há de mais inovador e relevante para os fãs do automobilismo na etapa de Interlagos deste ano.

O F1 Heineken GP de São Paulo 2021 celebra também o importante marco de quinze anos da Embratel como Fornecedora Oficial de Telecomunicações e TI da etapa. Operadora habilita ecossistema digital da etapa brasileira da temporada 2021. Com fornecimento de modernas tecnologias permite as melhores imagens e conexão segura, operadora habilita ecossistema digital com soluções de ponta.

“A Claro está orgulhosa em participar de um evento que engaja milhões de brasileiros apaixonados por velocidade e por adrenalina. Temos uma história na Fórmula 1, patrocinando pilotos e escuderias. E se é novo e tecnológico, então está na Claro. Para acelerar nas pistas, no coração e no celular, a Claro foi além neste ano, com conteúdo de ponta nas redes sociais e na Live Store. Preparamos o que há de mais inovador para a Arquibancada 5G pois sabemos que o F1 Heineken GP de São Paulo 2021 será especial”, explica Ane Lopes, diretora de Marca e Comunicação da Claro .

Realidade aumentada

A exposição virtual de um carro de corrida, em tamanho real, será uma das atrações da Arquibancada 5G da Claro em parceria com a Motorola. Utilizando o Motorola Edge 20 Pro, os fãs de velocidade irão conferir o carro em 3D com a tecnologia de Realidade Aumentada. A experiência única permite visualizar o esportivo por dentro e por fora na tela do smartphone.

Mas não para por aí. Quem quiser entrar no clima, antes da largada final do F1 Heineken GP de São Paulo 2021 poderá competir com os amigos em uma simulação virtual de corrida na pista de Interlagos. O autorama em Realidade Aumentada possibilita acelerar e frear utilizando apenas o Motorola Edge 20 Pro. A réplica virtual da pista é o ponto alto da ativação, que disponibilizará ainda um ranking de performance com os melhores tempos.

Filtro “Claro no GP” e cobertura nas redes sociais

Para quem não tiver a oportunidade de conferir nas arquibancadas o F1 Heineken GP de São Paulo 2021, a Claro apresenta o filtro “Claro no GP”, que democratiza a experiência do evento. Com Realidade Aumentada, os usuários acessam o filtro no Instagram e Facebook para ter a sensação de andar entre carros, ouvir o ronco dos motores e até assistir uma largada. O perfil @Clarobrasil disponibilizará também uma cobertura especial em suas redes, com stories diretamente da Arquibancada Claro 5G, nos dias 13 e 14/11, com o ator e empresário Felipe Titto. Além de comentários em tempo real no seu perfil do Twitter, com tudo o que acontece nas pistas, durante a corrida no domingo.

Live Store

Para deixar o fim de semana ainda mais especial, a Live Store Claro fará a primeira transmissão em tempo real pelo Estúdio Claro. A loja virtual da operadora transmite diariamente conteúdos de tecnologia, oportunidades de ofertas, entretenimento e esporte. Para a estreia do novo formato da Live Store, o tema será automobilismo, com comentários do piloto Enzo Fittipaldi e apresentação do jornalista Diego Viñas.

Fãs do automobilismo poderão acompanhar o melhor dos bastidores, sentir-se próximo ao calor dos motores e tudo que está acontecendo em formato original. Para acompanhar a programação especial e ficar por dentro dos bastidores da etapa de Interlagos nos dias 12, 13 e 14 de novembro, basta sintonizar a partir das 13h no canal do cliente 500 da Claro tv, acessar o canal do Youtube da Claro ou no site da Live Store.

Claro clube

Além de disponibilizar resgates de ingressos para os clientes, o Claro clube foi além. Para a F1 Heineken GP de São Paulo 2021, o programa de fidelidade da operadora promoveu uma oferta de pontos para os clientes disputarem uma réplica do capacete do Pietro Fittipaldi. Vale ressaltar que cada ponto gasto, tanto no leilão quanto no resgate, será revertido em uma doação ao programa Natal Sem Fome. Quem é Claro clube, vive experiências únicas e pisa fundo na emoção. Saiba mais aqui

Claro e F1

A Claro anunciou sua chegada na Fórmula 1 como uma das patrocinadoras premium do grupo Bandeirantes para a temporada 2021. Mas a parceria entre a Claro e F1 vem de longa data, sempre marcando presença no GP do Brasil, levando conectividade e até experiência 5G ao público. A Claro é a patrocinadora da RBR e do piloto Sérgio Perez, além de patrocinar também Pietro Fittipaldi, que é o representante brasileiro na competição, como piloto de testes da equipe Haas.