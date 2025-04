Inscrições do Programa de Mentoria gratuita de Yale para jovens cientistas brasileiros termina dia 15/11

O Yale-Proxima Mentorship Program, iniciativa de mentoria gratuita para desenvolvimento de skills em jovens cientistas com interesse nas áreas de ciências biológicas e biomédicas, está com inscrições abertas para sua segunda edição. O programa, que começa em março e vai até dezembro de 2022, selecionará 25 estudantes brasileiros de graduação ou mestrado que busquem conhecimento e excelência nessas áreas.

Os participantes terão acesso a uma série de workshops virtuais e discussões sobre as práticas, estratégias e habilidades necessárias para se tornarem líderes na sua área de pesquisa – e assim contribuírem para fortalecer a cultura científica no país. Serão abordados assuntos como comunicação efetiva, estratégias de persistência e planejamento de carreira.

Além desses treinamentos, os estudantes também serão divididos em grupos menores, de até cinco pessoas, para discutir temas específicos e relevantes para suas carreiras, com o apoio de um mentor selecionado entre os bolsistas do Programa Capes-Yale de doutorado e pós-doutorado em Ciências Biomédicas. A proposta é que os mentorados não apenas recebam orientações práticas, mas possam também explorar diferentes possibilidades de carreira e ingressem na comunidade científica, com oportunidades de networking e acesso a outras experiências profissionais.

Em dezembro, ao final do programa, está previsto o encontro presencial no Seminars in Biomedical Sciences, no Brasil, simpósio internacional realizado com sucesso há vários anos e que tem como objetivo conectar jovens talentos brasileiros a líderes científicos do mundo inteiro. A ideia é que o evento seja realizado presencialmente, e conte com a presença das turmas de 2021 e 2022 do programa.

O Yale-Proxima Mentorship Program é coordenado pela doutora Mariana Nigro e um time de brasileiros de Yale, e faz parte do Iniciativa Proxima, que busca transformar a pesquisa científica no Brasil por meio de projetos que promovam um ambiente inclusivo de discussão científica e, ao mesmo tempo, inspirar e qualificar jovens para atuarem no mais alto nível das pesquisas. Ela conta que, em sua primeira edição, o Yale-Proxima Mentorship Program recebeu 225 inscrições, selecionando 25 scholars e 70 associates. “Ao longo do ano, os participantes contaram com uma média de dois workshops por mês com cientistas reconhecidos internacionalmente”, afirma.



A iniciativa é liderada e dirigida pelo professor-associado da Yale School of Medicine (YSM), Marcelo Dietrich, em parceria com o Yale Combined Program in Biological and Biomedical Sciences (BBS), Yale Office of International Affairs (OIA), Capes-Yale Graduate Scholars Program e Yale Poorvu Center for Teaching and Learning.

INSCRIÇÕES:

Para se inscrever, o candidato deve preencher os seguintes requisitos: demonstrar interesse em ciências biológicas ou biomédicas; ser um estudante de curso de graduação ou mestrado, ou ter recentemente conquistado o mestrado; e não estar inscrito em nenhum programa de PhD nem ter doutorado. Além disso, deve residir no Brasil e planejar continuar no País durante o programa. Ter experiência em pesquisa, mesmo que em áreas diferentes, é um ponto favorável para a admissão.

As inscrições são gratuitas, e poderão ser efetuadas até 15 de novembro a partir do link https://www.iniciativa-proxima.org/program-application. Os documentos necessários são:

Uma curta biografia em vídeo, com no máximo dois minutos de duração, na qual o candidato poderá falar um pouco sobre si e suas expectativas;

Um texto em português, com no máximo 250 palavras, trazendo um exemplo de alguma iniciativa em que o candidato tenha tomado parte e que possa ser considerada única, com impacto em sua vida ou em sua comunidade;

Um texto em inglês, com no máximo 300 palavras, com a descrição de sua experiência anterior em ciências e educação, e como a participação no programa poderá impactar em sua carreira;

Uma breve descrição em inglês, com no máximo 50 palavras, de seus interesses atuais e futuros;

O link para seu currículo Lattes;

Currículo; e

Histórico acadêmico oficial.

Mais informações sobre o Yale-Proxima Mentorship Program em https://www.iniciativa-proxima.org/mentorshipprogram.

O Iniciativa Próxima também possui contas no Twitter (https://twitter.com/iniproxima) e no Instagram (https://www.instagram.com/iniciativaproxima/).