Call of Duty®: Vanguard terá acesso gratuito ao seu multijogador a partir de 18 de novembro com o mapa Shipment

Os fãs poderão vivenciar a próxima geração de multijogador de Call of Duty®: Vanguard em um acesso gratuito* das 15h de Brasília do dia 18 de novembro até às 15h de Brasília do dia 22.

Durante esse longo fim de semana, todos os jogadores terão acesso completo ao multijogador de Vanguard. Incluindo a possibilidade de tentar evoluir três dúzias de armas antes que elas cheguem em Warzone™ Pacific, uma dúzia de Operadores para desbloquear novos apetrechos, playlists cheias de ação apresentando Ritmo de Combate e 17 mapas raiz, incluindo Batalha dos Campeões e o retorno do mapa amado pelos fãs: Shipment.

O período de acesso gratuito traz um gostinho da experiência que os donos de Vanguard terão antes do próximo ano repleto de conteúdos gratuitos para o multijogador. Aqueles que possuem uma cópia de Vanguard também têm acesso a uma emocionante campanha para um jogador e ao universo expandido de Zumbis, além de 14h de acesso antecipado ao novo mapa Caldera, de Warzone Pacific, em 2 de dezembro.

No entanto esse período de acesso gratuito foca apenas no multijogador, e com o lançamento de Shipment no jogo um dia antes, os jogadores podem precisar de algumas dicas e informações para enfrentar o caos. Segue abaixo um compilado:

Shipment – Edição Vanguard

Shipment possui um design simples com uma coleção de contêineres vazios e é um dos menores mapas da franquia de Call of Duty. Já esteve presente em diversos títulos desde sua primeira aparição, 14 anos atrás.

Entre as principais novidades para o mapa neste novo título, deve-se começar dizendo que ele retorna principalmente à sua forma original, mudando alguns dos contêineres para que nem todos fiquem paralelos. Ele também adiciona contêineres em três dos conjuntos, fornece algum espaço interior adicional com dois contêineres abertos no centro e altera ligeiramente os objetos e as posições nos quatro cantos.

No entanto, duas das maiores mudanças não estão no minimapa: a primeira mudança é um único contêiner que fica suspenso acima do conjunto esquerdo (norte) em um guindaste. A segunda mudança é que vários contêineres têm paredes quebráveis (para descobrir quais, basta acessar o post completo no blog – em inglês)

Conselhos para o Armamento

Embora a maioria das estratégias veteranas se sustentem em Shipment em Vanguard, alguns de seus recursos diferentes permitem algumas novas táticas com todos os armamentos.

Não importa o estilo de jogo e de armas usado, ele pode ser efetivo em Shipment que é um ótimo local para evoluir as armas.

O jogador pode conferir o post completo no blog (em inglês) com todas as dicas para cada tipo de armamento e traçar a estratégia de jogo perfeita para sua equipe.

Cinco dicas gerais

1. O Paraíso da Progressão. Devido ao seu tamanho pequeno e ritmo frenético, Shipment é o local perfeito para evoluir armas e Operadores, especialmente através de desafios. Aqueles que estiverem testando Vanguard durante o Acesso Gratuito podem pegar um gostinho pela experiência e então garantir o jogo completo para ajudá-los a deixar seu armamento perfeito para a chegada de Warzone Pacific.

2. Um estouro! Os containers destrutivos oferecem uma ótima cobertura contra inimigos a princípio, mas aos poucos se tornam carcaças vazias e esburacadas com a evolução da partida em Shipment. O jogador pode resolver tudo por si próprio e sair correndo e explodindo (ou atirando) nos containers de madeira antes que os inimigos possam se esconder neles.

3. Não culpe o guindaste. Um sniper ou outro Operador que suba até o contêiner no guindaste pode ser um incômodo, mas lidar com eles é simples, basta atirar em sua cobertura. Há um cano explosivo que também pode ser alvejado – isso pode facilmente explodir alguém que decide ficar fixo por lá.

4. Preparação com vantagens. O Slot de Vantagem 1 contém três opções que podem ser usadas em Shipment: Treinamento de Sobrevivência, para reduzir dano de explosivos; Fortificado, para ganhar imunidade em peças de equipamento tático e Destemido, para combater supressão. O jogador precisa considerar qual fato mais afeta sua capacidade de ser o vencedor e então planejar o Armamento ao redor da Vantagem.

5. Conselho objetivo: Boa Sorte. Shipment 24/7 inclui dominação, onde uma bandeira é o centro e outras duas são colocadas nos cantos. Com reaparições rápidas e muita ação por toda parte, a melhor aposta é cerrar os dentes, atirar e tentar coordenar as capturas com vários companheiros de equipe.

*O Acesso Gratuito a Call of Duty: Vanguard necessita de download adicional de conteúdo.

© 2021 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, CALL OF DUTY BLACK OPS, CALL OF DUTY MODERN WARFARE, CALL OF DUTY VANGUARD, CALL OF DUTY WARZONE, MODERN WARFARE e WARZONE são marcas comerciais da Activision Publishing, Inc.

