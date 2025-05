TVs LG oferecem três meses de teste grátis do streaming Apple+ aos seus clientes

A partir de hoje, os proprietários de Smart TVs LG em mais de oitenta países poderão acessar o serviço de streaming Apple TV+ sem pagar nada nos três primeiros meses.¹ A promoção se aplica a todos os modelos de Smart TVs LG 8K e 4K compatíveis, das coleções de 2016 a 2021, e está disponível aos proprietários de TVs LG que se cadastrarem na promoção Apple TV+ até 13 de fevereiro de 2022.² Para resgatar a oferta, basta seguir as instruções na tela da LG Content Store ou clicar no banner do anúncio do Apple TV+ no menu inicial da TV LG.

Disponível em todas as Smart TVs LG, o serviço Apple TV+ é o primeiro serviço de vídeo por assinatura com conteúdo 100% original e reúne os contadores de história mais criativos da atualidade, oferecendo séries e filmes originais premiados e inspiradores, como Ted Lasso, a série cômica com produção executiva e estrelada por Jason Sudeikis, The Morning Show, série com produção executiva e estrelada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, e Fundação, uma saga épica sobre a construção de uma civilização que marca a primeira adaptação para TV da icônica trilogia de Isaac Asimov. Entre os novos títulos que estreiam esta semana estão Dr. Brain, primeira série original gravada em coreano e baseada na popular webtoon coreana de Hongjacga, e Finch, filme estrelado por Tom Hanks que marca sua nova empreitada no Apple TV+ após o grande sucesso global de Greyhound – Na mira do inimigo .

As Smart TVs LG estão equipadas com as melhores tecnologias de imagem e som para que os espectadores aproveitem ao máximo a programação do Apple TV+. Além disso, são compatíveis com as tecnologias de vídeo Dolby Vision IQ e áudio Dolby Atmos, garantindo a experiência visual e sonora mais imersiva durante o streaming dos muitos títulos do Apple TV+ que foram masterizados com as tecnologias de última geração da Dolby.

Para tornar a experiência de assistir TV ainda mais conveniente, nas TVs lançadas a partir de 2018, o Magic Remote da LG permite que os usuários naveguem e selecionem conteúdos no Apple TV+ de forma extremamente intuitiva e fácil. Eles só precisam apontar o controle para a TV, clicar e rolar as telas com o controlador sensível a movimento ou dar comandos de voz usando o microfone embutido para buscar, descobrir e começar a assistir conteúdos rapidamente no serviço de streaming mundialmente popular da Apple.³

