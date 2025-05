Amazon Brasil apresenta ofertas da Black Friday com até 60% de desconto

A Amazon anuncia as ofertas para a Semana Black Friday, que vai de 19 a 29 de novembro. A Black Friday terá 30 horas de duração com desconto em milhares de produtos, iniciando quinta-feira, dia 25, às 18h. Os consumidores podem aproveitar até 60% de desconto em ofertas “Uau!”, “Relâmpago” e “Ofertas do Dia”, que ficam disponíveis por até 6, 12 ou 24 horas, respectivamente. Além disso, membros Amazon Prime têm frete grátis para todo o Brasil em milhões de produtos, sem valor mínimo de compra, e acesso a ofertas exclusivas todos os dias.

Entre as milhares de ofertas, serão descontos de até 70% em Livros e eBooks; 50% em Moda; 35% em Eletrônicos; 30% em Pet Shop, Loja de Bebê, produtos da rotina, Papelaria, Ferramentas e Construção, Brinquedos e jogos, Beleza e Alimentos e Bebidas; e 25% em Casa, Cozinha, Computador e Informática, Churrasco, Jardim e Piscina, Casa Inteligente, Bebidas Alcoólicas e Auto. Além disso, a partir de 19 de novembro, os clientes poderão aproveitar até R﹩ 100 de desconto em e-readers Kindle, Fire TV com Alexa a partir de R﹩199 e, iniciando em 25 de novembro, à meia-noite, ofertas em dispositivos Echo, smart speakers com Alexa.

Além dos descontos, os consumidores também terão muito entretenimento com livestream de ofertas e cupons exclusivos, vídeos com dicas de influenciadores digitais e live commerce no formato de reality show: a Casa Black Friday. Dia 19, às 19h, Nina Secrets e Lorelay Fox comandarão a “Live Uau!” no Canal da Amazon Brasil no YouTube, mostrando ofertas do site em diversas categorias de produtos. Entre os dias 19 e 29, a página “Escolhas de Influenciadores” terá vídeos com dicas de ofertas e produtos. E, de 25 a 29 de novembro, a Amazon apresentará o seu primeiro live ecommerce no formato de reality show, que une entretenimento e live shopping: a Casa Black Friday. A iniciativa desenvolvida com YouTube e com a produtora Dia Estúdio reunirá seis criadores de conteúdo confinados por cinco dias a partir do dia 25, às 20h. O evento contará com participações especiais, com o show da cantora Pabllo Vittar, dia 25, às 23h, e também com a presença da atriz Ingrid Guimarães. A transmissão poderá ser assistida nos canais no YouTube dos participantes e da Dia Estúdio.

Confira as principais ofertas:

• Dispositivos Amazon: ofertas em e-readers Kindle, Fire TV e Echo com Alexa.

• Kindle com até R﹩100 de desconto

• Fire TV com Alexa a partir de R﹩199

• Echo com Alexa: oferta antecipada em Echo Show 8

• Computadores e Informática: até 25% de desconto em diversos produtos que vão desde notebooks e acessórios marcas como Samsung, Logitech, AMD, ASUS e Toshiba. Destaque para o lançamento Notebook Positivo com Alexa.

• Livros e eBooks: até 70% de desconto em livros e eBooks. A partir de 25 de novembro, até 80% de desconto em eBooks.

• Eletrônicos: até 35% de desconto em eletrônicos de diversas marcas como JBL, Philips e LG.

• Video Games: Ofertas gamers para subir de nível em itens da PlayStation, Nintendo e Warner.

• Cozinha: até 25% de desconto em itens para equipar a cozinha de marcas como Mondial, Britânia, Le Creuset e Euro.

• Brinquedos e Jogos: até 30% de desconto em marcas como Lego, Mattel e Candide (L.O.L. Surprise!).

• Moda: De 19 a 25 de novembro, liquidação em itens de moda de marcas como mochilas Fjallraven, tênis New Balance, roupas TipTop e relógios Technos. Dias 25 e 26 de novembro, até 50% de desconto em malas Samsonite, chinelos Havaianas, cuecas Zorba e relógios Champion.

• Produtos de rotina: até 30% de desconto em produtos de limpeza para casa de diversas marcas como Veja, Colgate, Scott e Duramax.

• Ferramentas e Construção: até 30% de desconto em marcas como Bosch, Sparta e Hydra.

• Casa Inteligente: até 25% de desconto em marcas como Intelbras, Geonav, Steck e Positivo.

• Casa: até 25% de desconto em marcas como Buddemeyer, Mondial, Sanremo, Flash Limp.

• Jardim e Piscina: até 25% de desconto em marcas como Mor, WAP, Tramontina e Karcher.

• Alimentos e Bebidas: até 30% de desconto em produtos de diversas marcas como Red Bull, Danone Nutricia, Baggio Café e L’ÓR.

• Bebidas Alcoólicas: até 25% de desconto em marcas como Johnnie Walker, Spaten e Jagermeister.

• Bebê: até 30% de desconto em marcas como Chicco, Burigotto, Safety 1st e Fisher-Price.

• Beleza: até 30% de desconto em marcas como Taiff, Nivea e ISDIN.

• Papelaria: até 30% de desconto em marcas como Faber-Castell, Post-it, Pentel e Cicero.

• Pet Shop: até 30% de desconto em marcas como Nexgard, Hill’s e Viva Verde.

• Esporte e Aventura: Ofertas em Esportes e Aventura em produtos da Nautika, Dream Fitness, Arena e Caloi.

• CD e Vinil: De 19 a 25 de novembro, até 30% de desconto e, dias 25 e 26 de novembro, até 50% de desconto em diversos títulos.

• DVD: De 19 a 25 de novembro, até 30% de desconto em boxes de DVD e, dias 25 e 26 de novembro, até 50% de desconto em clássicos da animação.

• Automotivo: até 25% de desconto em marcas como 3M, Pro Tork, Osram.

• Ofertas de pequenos negócios: Conheça histórias de empreendedores e navegue pelos produtos que vão desde brinquedos, a móveis, bolsas, alimentos e itens para casa de marcas como Webbar, Brincar & Aprender, Lenna’s, Appel Home.

• Amazon Music: Os clientes que ainda não experimentaram Amazon Music podem obter três meses grátis com acesso ilimitado a mais de 75 milhões de músicas e milhões de episódios de podcast sem anúncios.

Apoie Pequenos Negócios e Mês da Consciência Negra

Para ampliar a visibilidade de pequenos e médios negócios brasileiros, a Amazon convida clientes a conhecerem a página “ Apoie Pequenos Negócios “. Além de conhecer histórias de empreendedores e empreendedoras, a partir de 22 de novembro, verão ofertas em produtos que vão desde brinquedos, a móveis, bolsas, itens para drinks e itens para casa de marcas como Webbar, Brincar & Aprender, Lenna’s e Appel Home.

Novembro é o mês de ofertas de Black Friday, mas no Brasil é também o mês da Consciência Negra, e a Amazon tem iniciativas para reconhecer e valorizar talentos pretos. A página “ Apoie Empreendedores Negros ” tem uma seleção de produtos de pequenos e médios empreendedores negros. Já na página “ Mês da Consciência Negra “, os clientes poderão aproveitar uma curadoria feita pela comunidade de funcionários negros da Amazon, que inclui itens de Beleza, Brinquedos, Esportes, Música, além de Livros e eBooks do Vozes Negras, um projeto que dá visibilidade para autoras e autores negros. Até o dia 30 de novembro, as vendas da página “Mês da Consciência Negra” terão 15% do valor destinado aos projetos Preta Comprando de Preta, uma rede de apoio a empreendedoras negras; e BhUB, que oferece suporte para desenvolvimento de negócios periféricos.

Veja algumas dicas da Amazon para aproveitar melhor a Black Friday:

● Novas ofertas todos os dias – por tempo limitado: Acompanhar as categorias de ofertas “Uau”, “Relâmpago!” e “Ofertas do Dia” que ficam disponíveis por até 6, 12 ou 24 horas, respectivamente. Além disso, teremos a “Loja de Cupons”, com descontos a partir de 20%. Durante todo o evento, clientes podem verificar as novidades do dia na aba “Novas Ofertas” e ofertas que começarão em breve na aba “Próximas Ofertas”. Clicando em “Seguir Oferta” o consumidor recebe uma notificação no celular quando uma oferta futura estiver começando e, na aba “Minhas Ofertas”, o consumidor pode acompanhar todas as ofertas que está seguindo.

Guia de presentes: Para antecipar as compras de Fim de Ano, dicas de presentes para perfis diversos, que cabem em todos os bolsos, e podem inclusive ser entregues embrulhados, prontos para presentear. Os clientes podem comprar Livros, Bebidas Alcoólicas, Casa e Cozinha, Beleza e Cuidados Pessoais, Moda, Brinquedos, Dispositivos Amazon, Eletrônicos e também Decoração e Embrulhos de Natal. Uma novidade são os e-Books, que agora também são presenteáveis. ● Amazon App: Com o aplicativo da Amazon Shopping, os clientes podem ativar as notificações e economizar de onde estiver.

● Só para Prime: Promoções exclusivas para membros Prime. ● Frete grátis e rápido: Consumidores que realizarem a primeira compra no site contam com frete grátis para produtos enviados pela Amazon. Membros Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis, sendo que mais de 700 cidades contam com entregas em até dois dias e um dia para mais de 50 cidades. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R﹩ 99 em livros e acima de R﹩ 149 nos produtos enviados pela Amazon. ● Parcelamento: Pagamentos em até 10 vezes sem juros, e em até 12 vezes para dispositivos Amazon. ● Período prolongado para devolução de produtos e presentes: Na temporada de festas de Fim de Ano de 2021, produtos comprados entre 1º de novembro e 31 de dezembro que são vendidos pela Amazon ou que tenham o selo Prime poderão ser devolvidos até 31 de janeiro de 2022. Além disso, a Amazon permite que produtos marcados como presente no momento da compra possam, inclusive, ser devolvidos por quem recebeu o presente. Veja aqui mais informação sobre a Política de Devoluções e também como devolver um presente.

Investindo nos nossos times

Os mais de 1,4 milhão de funcionários da Amazon em todo o mundo são o coração e a alma da empresa – todos os dias e durante a temporada de Fim de Ano. A Amazon continua criando empregos diretos e indiretos em diversos países e também no Brasil, onde abriu mais de 5,500 de vagas temporárias durante os meses de novembro e dezembro, sendo cerca de 3.100 em São Paulo, 370 em Minas Gerais, 700 no Rio de Janeiro, 660 no Rio Grande do Sul, 570 no Nordeste, 200 em Ceará e 370 Pernambuco e outras 100 no Distrito Federal. De forma a contribuir para promover o crescimento econômico e o bem-estar social das famílias brasileiras, a Amazon trabalha para que todos os seus associados tenham acesso a programas de capacitação que estimulem seu desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, a Amazon tem iniciativas que promovem internamente a diversidade, a equidade, a inclusão e além de garantir oportunidades de crescimento igualitários desde o primeiro dia. Durante o período de Fim de Ano, a empresa celebrará os associados com eventos de agradecimento, incentivos, surpresas divertidas e muito mais.

*O preço e a seleção de produtos pode variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques.