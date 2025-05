Positivo lança notebook com Alexa

A Positivo acaba de lançar o Positivo Motion com Alexa, notebook que já vem com o serviço de voz baseado na nuvem da Amazon integrado e é equipado com processadores Intel. Assim, sem necessidade de qualquer outro dispositivo, basta um único toque no teclado ou um simples comando de voz para ter a Alexa em casa e contar com ela para realizar atividades do dia a dia, como criar listas de compras, tocar músicas, agendar e verificar compromissos, tudo mediante um comando de voz. Além disso, é possível controlar os produtos Positivo Casa Inteligente pelo notebook. Ou seja, basta acionar a Alexa pela tecla dedicada no teclado ou comando de voz, e pedir, por exemplo, para ela acender ou mudar a cor da Smart Lâmpada Wi-Fi. Também é possível adicionar uma rotina, que pode ser configurada no aplicativo Alexa.

No novo notebook da linha Positivo Motion, a Alexa também pode fazer chamadas de vídeo e de áudio gratuitas entre dispositivos com o mesmo serviço de voz, utilizando a webcam HD de alta resolução do computador que, para garantir privacidade, tem uma tampa protetora (webcam shutter). Além disso, o microfone digital de alta qualidade do Positivo Motion com Alexa proporciona clareza na comunicação e é um dos destaques entre os recursos do produto.

Os usuários ainda podem utilizar o Modo Show da Alexa para transformar o PC em um display interativo e promover a mesma experiência Alexa em dispositivos com tela. Basta dizer “Alexa, abra o Modo Show” que ele mostrará tópicos que estão em alta e sugestões de músicas, entre outras informações.

“Algumas marcas já possuem o recurso da Alexa em determinados modelos de computadores e em outros países, mas o Positivo Motion com Alexa é o primeiro notebook com este recurso no Brasil e primeiro no mundo com tecla dedicada a habilitar a assistente de voz da Amazon”, garante Cinthya Ermoso, gerente de desenvolvimento de novos produtos da Positivo Tecnologia. Segundo ela, a família Positivo Motion está sempre se atualizando e cada modelo traz uma inovação. “Dessa vez trouxemos Alexa para o notebook, um dos melhores recursos de assistentes de voz do mercado e que atende a uma demanda do consumidor. Estamos sempre atentos às tendências e ao que nosso público deseja”, conta.

“As pessoas estão mais conectadas do que nunca e cada vez mais buscando conveniência. O notebook Positivo Motion com Alexa vem atender a essa demanda para facilitar a vida dos clientes e ajudá-los a cuidar do que têm de mais valioso, o tempo”, diz Talita Bruzzi Taliberti, Country Manager de Alexa para o Brasil, na Amazon.

Positivo Motion com Alexa – Foto/ divulgação Positivo

Além da tecla dedicada à Alexa, o novo notebook mantém as teclas para acessar a Netflix e o YouTube, pioneiramente incluídas pela Positivo em versões anteriores da família Motion. Também conta com a tecla Call, que permite customização pelo usuário para acessar rapidamente a plataforma de videoconferência preferida.

Com 18,5 mm de espessura e apenas 1,5 kg, o Positivo Motion com Alexa também conserva o design fino, leve e elegante da linha, sendo boa opção para quem precisa de mobilidade. Outro destaque do Positivo Motion com Alexa é a bateria de longa duração. São sete horas consecutivas de autonomia para o usuário trabalhar, estudar, maratonar séries, assistir a filmes, jogar ou ouvir podcasts sem se preocupar.

O novo modelo tem 4GB de memória RAM, 120 GB de armazenamento e poderá ser adquirido por um preço promocional e por tempo limitado de R$ 1.999 (preço regular é de R$ 2.499) em até 10 vezes sem juros, a partir de hoje, 19 de novembro, na Amazon.

Mais informações sobre a Positivo e seus produtos estão disponíveis no site.