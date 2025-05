Rcell inicia a distribuição oficial da Corsair no Brasil

O Grupo Rcell, maior distribuidora de capital fechado que distribui smartphones, games, informática e eletro (domésticos, portáteis e eletrônicos) do País, é a nova distribuidora oficial da Corsair no Brasil, marca que é desenvolvedora e fabricante líder global de equipamentos e tecnologia de alto desempenho para jogadores, criadores de conteúdo, entusiastas de PC e streamers.

A parceria faz parte da Divisão de Games da Rcell e entre os principais produtos da Corsair que serão distribuídos, estão: Memórias, Air Cooler, Water cooler, Fontes primárias, Teclados, Mouses, Headsets, Mouse Pad, Gabinete, Game Capture, Stream Deck, Pasta Térmica e Controlador.

A Rcell possui cobertura em mais de 28 mil pontos de vendas em todo o Brasil, com Centros de Distribuição (CDs) presentes nas principais capitais do Brasil, e abastece desde o pequeno até o grande varejo. Entre as lojas que farão parte do público-alvo dessa parceria, estão: Americanas.com, Amazon, Webfones, Via, Magalu, nacionalmente, e para os varejistas regionais, estão: Havan, Gazin, Miranda, Info Store, Nagem, Ibyte, Foto Nascimento, Bemol, entre outros.

Para Alexandre Della Volpe Elias, diretor de marketing do Grupo Rcell, a parceria entre a Corsair e a Rcell contribuirá para o fortalecimento da expertise da empresa no mercado de consoles e jogos, como também, a variedade e cobertura dos produtos Corsair garantirá a presença da Rcell no universo do e-sports.

Segundo uma pesquisa desenvolvida pela Newzoo, empresa que faz análises sobre games e levantamentos referentes ao setor, o segmento terá uma receita bilionária, e a tendência, portanto, é que o valor total deste mercado supere os 13 bilhões de dólares até 2025.

O mercado de e-sports, ou Esportes Eletrônicos, é uma modalidade surgida há poucos anos e que vêm dominando o mercado de games e atraindo legiões de jovens no mundo. Trata-se de competições que são disputadas em games eletrônicos, em que os jogadores atuam como atletas profissionais de esportes tradicionais e são assistidos por uma audiência presencial e/ou on-line, por meio das mais diversas plataformas de streaming ou TV.

A pandemia, inclusive, potencializou esse mercado e possibilitou novas oportunidades para o financiamento de campeonatos, novas estruturas para essas competições e também patrocínios, haja vista o número crescente de gamers no Brasil. Segundo dados da Thomas Felsberg, GC e responsável por parcerias e estratégicas da BBL, holding de entretenimento gamer, atualmente o Brasil conta com aproximadamente 95 milhões de gamers.

Alexandre analisa ainda, que a nova parceira amplia a atuação da Rcell em distribuição de tecnologia no Brasil e, ainda, reforça esse diferencial da companhia no comércio de games.

“A chegada da Corsair incrementa o portfólio da linha gaming na companhia, que se junta à Sony PlayStation, Microsoft XBOX, Nintendo, Warner Games e Trust que já são outras marcas distribuídas oficialmente pelo grupo”, analisa.

“A Rcell trabalha com uma logística eficiente e com CDs presentes nas principais capitais do Brasil. A parceria com Corsair reforça a nossa expertise, e ganha importância, porque é uma opção a mais aos varejistas, que terão um produto premium no PDV, e também para o consumidor final, que desfrutará de uma boa experiência de compra. Os produtos já estão em imediata distribuição ao varejo”, avalia.

A distribuição já está em andamento no Brasil, oferece aos lojistas um ecossistema completo em produtos direcionados à jogadores casuais e profissionais, a qual visa proporcionar o melhor desempenho aos usuários e criadores de conteúdo, SCUF Gaming, entre outros.