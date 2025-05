Seven Knights 2 ganha versão para PC Windows após o lançamento global para mobile

Depois de um lançamento global significativo, a Netmarble está animada em compartilhar que Seven Knights 2, a sequência do jogo de RPG para celular de longa duração, Seven Knights, agora pode ser apreciado por ainda mais jogadores, já que o jogo está agora disponível para PC (Windows) através do site oficial da Netmarble.

A versão de PC de Seven Knights 2 permite cross-play entre PC e Mobile, o que garante aos jogadores a possibilidade de desfrutar do jogo em diferentes ambientes para experimentar tudo o que Seven Knights 2 tem a oferecer — combate estratégico, heróis icônicos, enredo envolvente e mais. Para acessar a versão para PC, os jogadores precisarão criar uma conta em Seven Knights 2 por meio dos dispositivos móveis e, em seguida, conectar-se à versão para PC. Para obter instruções e mais detalhes, acesse 7k2.netmarble.com/pcclient.

As especificações mínimas e recomendadas de Seven Knights 2 para PC são:

CPU Mínimo : Intel i3 ou superior / Ryzen 3 ou superior Recomendado : Intel i5 ou superior / Ryzen 5 ou superior

MEMÓRIA RAM Mínimo : 8GB RAM Recomendado : 16GB RAM

PLACA DE VÍDEO Mínimo : NVIDIA GTX 460 ou superior / AMD Radeon HD5830 ou superior Recomendado : NVIDIA GTX 1050 ou superior / AMD Radeon RX560 2G ou superior

SISTEMA OPERACIONAL Mínimo : Windows 10 ou inferior Recomendado : Windows 10

HD : 10 GB ou mais

: 10 GB ou mais DIRECTX: Versão 11 ou superior

Seven Knights 2 se passa 20 anos após o Seven Knight original, e é centrado nos Daybreak Mercenaries que embarcam em uma jornada para encontrar Rudy, o último membro dos Seven Knights (Sete Cavaleiros, em português), após uma série de eventos envolvendo uma misteriosa garota chamada Phiné. Estrelado por uma série de personagens representados com gráficos impressionantes, alimentados pela Unreal Engine 4, Seven Knights 2 irá imergir os jogadores em uma verdadeira sequência com a jogabilidade divertida e inovadora de Seven Knights apreciada por jogadores ao redor do mundo, coletar e desenvolver heróis carismáticos enquanto se engaja em um história cinematográfica profunda e envolvente.

Seven Knights 2 está disponível para jogar em doze idiomas, incluindo inglês, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional, tailandês, português, espanhol, alemão, italiano, francês, russo e indonésio. Mais informações sobre o lançamento do Seven Knights 2 podem ser encontradas na página oficial do jogo no Facebook, YouTube, nos fóruns oficiais, ou visitando o canal global da Netmarble no YouTube.