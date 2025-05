Expansão Star Wars: The Old Republic – Legacy Of The Sith será lançada em 14 de dezembro

A data de lançamento da próxima expansão de Star Wars: The Old Republic, Legacy of the Sith, foi anunciada ontem, durante uma transmissão ao vivo com a equipe de desenvolvimento, para 14 de dezembro.

A transmissão ao vivo também mostrou o conteúdo que chega ao jogo em Legacy of the Sith, incluindo um novo conteúdo de história para descobrir o plano final do renegado Sith Darth Malgus, Estilos de Combate que expandem ainda mais as opções de jogadores e jogadoras e uma variedade de melhorias de experiência. O lançamento de Legacy of the Sith marca o início da celebração do 10º aniversário do jogo, que ocorrerá ao longo de 2022.

Você pode compartilhar a transmissão através do link aqui.

A equipe também compartilhou uma postagem descrevendo alguns dos novos recursos do jogo que você pode conferir aqui.