Logitech G lança o G435 LIGHTSPEED, o headset gamer wireless mais leve e sustentável do mercado

O Logitech G435 LIGHTSPEED é o headset sem fios mais sustentável produzido atualmente. A fabricação deste modelo acompanha a certificação CarbonNeutral®, o que significa que foram realizadas todas as compensações para que o impacto de carbono do produto fosse zero. As peças de plástico incluem um mínimo de 22% de conteúdo reciclado pós-consumo e as embalagens de papel são feitas de florestas certificadas pela FSC. Com isso, quem utiliza esses fones também está assumindo uma responsabilidade com o meio ambiente.

O headset também traz a combinação entre a tecnologia LIGHTSPEED 2.4 Ghz e o Bluetooth permite que o G435 se conecte no PC, Playstation e em dispositivos móveis. O LIGHTSPEED Wireless se conecta ao PC ou Playstation por meio de um adaptador USB-A de 2,4 GHz e oferece desempenho ajustado para as necessidades dos jogadores. Enquanto o suporte para Bluetooth® permite que você se conecte ao seu dispositivo móvel e jogue ou ouça música.

Os drivers de 40mm garantem uma qualidade de som rica e envolvente, enquanto os microfones dual beamforming eliminam a necessidade de um boom externo para streams e transmissões. Os microfones de beamforming avançados também reduzem o ruído de fundo enquanto amplificam sua voz, para promover uma experiência ainda mais imersiva, como se estivesse na mesma sala que os amigos.

O headset sem fio G435 vem em três combinações de cores: preto e amarelo neon, azul e framboesa, e branco e lilás. Isso faz com que os jogadores mostrem seu estilo e personalidades. O G435 também coloca em seu design a escrita em braille de falantes esquerdo e direito, para tornar mais acessível para pessoas com deficiência visual.

Preço e disponibilidade

O Logitech G435 LIGHTSPEED estará disponível nas lojas no dia 22 de novembro pelo preço sugerido de R$799,90. Para mais informações, acesse nossas redes sociais ou o site da Logitech Store.