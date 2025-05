Black Friday da HyperX terá descontos de mais de 40% em produtos gamer

A Black Friday da HyperX estará repleta de promoções imperdíveis. A partir da 00h01 desta sexta-feira (26), gamers e entusiastas de tecnologia poderão aproveitar descontos de mais de 40% para adquirir produtos da marca e atualizar seus equipamentos para jogar, trabalhar, estudar ou curtir filmes, séries e músicas com muito mais imersão. Entre as ofertas em destaque estão headsets, teclados, mouses, mousepads, carregadores de controle de consoles e microfones de alto desempenho, que até as 23h59 de 30 de novembro serão vendidos a preços especiais em todas as lojas on-line parceiras: Amazon, Americanas , KaBuM !, Magalú e Terabyte .

Até o fim do período de promoções, os consumidores poderão comprar dezenas de produtos, inclusive os mais recentes, como:

Microfone HyperX QuadCast S – Foto/ divulgação HyperX

• Microfone HyperX QuadCast S – produto perfeito para quem faz transmissões on-line com som de qualidade, oferece efeitos e iluminação RGB customizáveis, quatro opções de captação de áudio, estrutura shock mount antivibração e pop filter que elimina sons indesejados. Um indicador de status LED e um sensor para modo “mudo” com acionamento por toque enriquecem os detalhes do aparelho. O QuadCast S conta ainda com um controle de ganho rápido que permite ajustar facilmente o som, e tem a praticidade de uma entrada para fone de ouvido padrão 3,5 mm ideal para monitorar o áudio em tempo real.

Headset HyperX Cloud II Wireless – Foto/ divulgação HyperX

• Headset HyperX Cloud II Wireless – é a versão sem fio do premiado HyperX Cloud II. Proporciona extremo conforto e ótima qualidade de som e é um produto ideal para usuários conectados que estão sempre em movimento, seja por causa do trabalho, viagens ou lazer. Com som surround virtual 7.1 otimizado da HyperX e drivers de 53 mm que proporcionam um som rico e claro em qualquer situação, oferece imersão extrema com frequência de transmissão de 2,4 GHz e autonomia de bateria de até 30 horas de uso contínuo. Tem também microfone removível com cancelamento de ruído que reduz os sons de fundo e melhora a qualidade do chat, design flexível que permite ao usuário ajustá-lo para maior conforto e um indicador LED no próprio fone que mostra o status do microfone.

Teclado HyperX Alloy Origins 60% – Foto/ divulgação HyperX

• Teclado HyperX Alloy Origins 60% – é um teclado mecânico gamer compacto com 60% do tamanho padrão e layout que economiza espaço na mesa, permitindo melhor movimentação do mouse. Ótima opção para gamers que desejam jogar sem limitação, oferece alta performance a partir de switches mecânicos lineares HyperX RED com pontos de ativação menores. O periférico se destaca também pela vida útil de até 80 milhões de cliques por tecla, retroiluminação LED RGB, diversos efeitos de luz, cinco níveis de brilho ajustáveis e teclas PBT double-shot com comandos secundários impressos nas laterais de cada keycap.

Mouse HyperX Pulsefire Haste – Foto/ divulgação HyperX

• Mouse HyperX Pulsefire Haste – é um mouse ultraleve (59g) com design hexagonal tipo favo de mel, que favorece movimentos rápidos e proporciona melhor ventilação ao equipamento. Ideal para o gamer que quer arrasar nas partidas on-line de jogos de FPS e MOBA, conta com switches TTC Golden Micro à prova de poeira, tem durabilidade de até 60 milhões de cliques por tecla, seis botões programáveis e memória interna para salvar as configurações personalizadas via software gratuito HyperX NGENUITY. A base do Pulsefire Haste é feita de PTFE (teflon de nível mais puro e grau virgem), que reduz o atrito e permite deslizamento mais suave. Já seu cabo HyperFlex é revestido de paracord para redução da tensão e aumento da flexibilidade do fio, facilitando a movimentação.

Os preços dos produtos da HyperX na Black Friday podem variar entre os varejistas parceiros.