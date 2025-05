TP-Link anuncia promoções para a Black Friday

A TP-Link, líder global em conectividade, é uma das empresas que marca presença na Black Friday da Amazon Brasil nesta sexta-feira (26). Com promoções válidas até o dia 29, segunda-feira, a fabricante disponibilizou descontos de até 34% para seus principais roteadores Wi-Fi 6, Mesh e câmeras de segurança residencial. As ofertas miram consumidores de diferentes perfis, desde os entusiastas de tecnologia que desejam adquirir um roteador de última geração a donos de animais de estimação que necessitam de monitoramento constante.

Os roteadores Archer AX10 e AX50, com a tecnologia Wi-Fi 6, são a primeira aposta da TP-Link para a data. Os dispositivos de rede apresentam velocidades de 1201, 2402 e 5400 Mbps na banda de 5 GHz e são recomendados para aqueles que possuem devices como celulares, consoles e notebooks fabricados a partir de meados de 2019, compatíveis com o mais recente padrão de internet sem fio. Já o Archer C80 oferece uma alternativa acessível aos consumidores que desejam ter em casa a moderna conexão Wi-Fi 802.11ac Wave2. O padrão de conectividade presente no dispositivo apresenta 1300 Mbps na faixa de 5 GHz e 600 Mbps na faixa de 2,4 GHz.

Com a inovadora tecnologia Mesh, os roteadores Deco M9 Plus e Deco X20 também se destacam. O sistema Mesh presente nos aparelhos é a solução definitiva para quem busca uma conexão de internet Wi-Fi diferenciada, com total cobertura de sinal e mais velocidade, além de conexão de alta qualidade para mais de 100 dispositivos conectados simultaneamente. Ainda em crescimento no mercado brasileiro, o principal diferencial da tecnologia é a formação de uma rede inteligente que possibilita total cobertura de sinal e o fim das chamadas “zonas de sombra”. Assim, através da distribuição de dois ou mais roteadores Mesh pelo ambiente, ela cria um sistema unificado, que gerencia automaticamente todos os dispositivos conectados, organizando a rede e as conexões de forma inteligente. Enquanto o Deco M9 cobre ambientes de até 230m², o Deco X20 alcança até 370m², sendo ideais para ambientes com diversos cômodos, paredes em alvenaria e andares.

Por fim, as câmeras de monitoramento Tapo C200 e Tapo C100 são voltadas para os consumidores que desejam ficar de olho na família e animais de estimação mesmo quando em diferentes ambientes. Os modelos da TP-Link apresentam características como imagem de 1080p, visão noturna, notificação de movimento e alarme de som e luz. A funcionalidade de áudio bidirecional, por sua vez, permite a comunicação com o local monitorado através de um microfone e alto-falante. De fácil configuração, a instalação e uso das câmeras é feita exclusivamente através do celular pelo aplicativo Tapo.

Para aproveitar as promoções, clique aqui e confira a página oficial da TP-Link na Amazon Brasil.

Confira a ficha técnica completa dos dispositivos da TP-Link:

Deco M9 Plus – Sistema Wi-Fi Smart Home Mesh AC2200

• Cobertura Perfeita: Cobertura de rede Wi-Fi completa em toda a casa com o sistema Mesh, elimine de uma vez por toda as áreas com sinal fraco.

• Rede unificada: Várias unidades Deco formam uma rede Wi-Fi em toda a casa, selecionando automaticamente a melhor conexão conforme seu deslocamento pelo ambiente.

• Ampla Cobertura: Cada unidade Deco M9 Plus fornece cobertura Wi-Fi para ambientes de até 230 metros quadrados.

• Conexões Rápidas: Três bandas sem fio separadas de até 2134 Mbps com backhaul dinâmico de até 1,5 Gbps garantem conexões estáveis de alta velocidade em qualquer lugar da sua casa.

• Gerenciamento Unificado: O Deco M9 Plus atua como um hub para seus dispositivos sem fio e smart home.

• Conecte Múltiplos Dispositivos: O Deco gerencia o tráfego até mesmo das redes mais ocupadas, fornecendo conexão sem latência para mais de 100 dispositivos.

• Segurança Total: O HomeCareTM oferece recursos personalizados, incluindo Controle de Pais, Antivírus e Qualidade de Serviço (QoS) para assegurar uma experiência on-line mais segura.

• Fácil Configuração: O aplicativo Deco facilita o processo de configuração com orientações passo a passo.

• Se você tem uma velocidade acima de 100mega contratada com o seu provedor de internet, a linha Deco M9 Plus é ideal para a sua casa.

Deco X20 – AX1800 Sistema Wi-Fi 6 em Toda a Casa Mesh

• Conexões Rápidas: Velocidades Wi-Fi 6 de até 1.800 Mbps – 1.201 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps em 2,4 GHz.

• Conecte Mais Dispositivos: As tecnologias OFDMA e MU-MIMO quadruplicam a capacidade, o que possibilita a transmissão simultânea para mais dispositivos.

• Cobertura Unificada Aprimorada: Obtenha uma cobertura perfeita em toda a casa com um sinal Wi-Fi residencial mais claro e forte gerado pelo Wi-Fi 6.

• Latência Ultrabaixa: A maior redução na latência permite jogos mais responsivos e bate-papo por vídeo.

• Rede Unificada: Várias unidades Deco formam uma rede Wi-Fi em toda a casa, selecionando automaticamente a melhor conexão conforme seu deslocamento pelo ambiente.

• Segurança Total: A criptografia WPA3 e o TP-Link HomeCareTM oferece recursos personalizados, incluindo Controle de Pais, Antivírus e Qualidade de Serviço (QoS) para assegurar uma experiência on-line mais segura.

• Fácil Configuração: O aplicativo Deco facilita o processo de configuração com orientações passo a passo.

• Se você tem uma velocidade acima de 100mega contratada com o seu provedor de internet, a linha Deco X20 é ideal para a sua casa.

Archer AX50 – Roteador Wi-Fi 6 Dual Band Gigabit AX3000

• Velocidade Gigabit Wi-Fi 6 de Última Geração – 2402 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps na banda de 2,4 GHz garantem uma transmissão mais suave e downloads mais rápidos.

• Conecte Mais Dispositivos – A tecnologia OFDMA aumenta a capacidade em 4 vezes permitindo a transmissão simultânea para mais dispositivos.

• Latência Ultrabaixa – A redução de até 75% na latência permite jogos mais responsivos e bate-papo por vídeo.

• Cobertura de Wi-Fi Estendida – Quatro antenas externas de alto ganho e a tecnologia Beamforming se combinam para um sinal Wi-Fi forte e confiável por toda a sua residência.

• Segurança Aprimorada – Wi-Fi mais seguro e confiável com o HomeCare™ da TP-Link.

• Conexões Confiáveis – O chipset Intel® Home Wi-Fi aumenta drasticamente a velocidade de processamento para oferecer um desempenho superior Wi-Fi 6 Gig+.

• Maior Vida Útil da Bateria – O recurso de Target Wake Time ajuda seus dispositivos a se comunicarem mais, consumindo menos energia.

Archer AX10 – Roteador Wi-Fi 6 AX1500

• Tecnologia Wi-Fi 6-O Archer AX10 vem equipado com a mais recente tecnologia sem fio, Wi-Fi 6, para velocidades mais rápidas, maior capacidade e menor congestionamento da rede.

• Velocidades de próxima geração de 1.5 Gbps-O roteador dual band Archer AX10 atinge velocidades ainda mais rápidas de até 1.5 Gbps (1201 Mbps na banda de 5 GHz e 300 Mbps na banda de 2.4 GHz).

• Conecte dezenas de dispositivos-Mais conexões simultâneas e latência reduzida com OFDM e MU-MIMO.

• CPU com três núcleos-Resposta instantânea a toda a sua atividade de rede com uma CPU com três núcleos de 1.5 GHz.

• Ampla cobertura-Com 4 Antenas e a tecnologia Beamforming que concentra o sinal individualmente em cada cliente para uma melhor cobertura.

• Portas Gigabit-Aproveite ao máximo a velocidade de banda larga de até 1 Gbps.

• Fácil Configuração-Conclua a configuração em minutos com o aplicativo Tether.

Archer C80 – Roteador Wireless MU-MIMO AC1900

802.11ac Wave2 Wi-Fi – 1300 Mbps na banda de 5 GHz e 600 Mbps na banda de 2.4 GHz.

Tecnologia MIMO 3 × 3 – Transmissão e recebimento de dados em três fluxos para parear perfeitamente com seus dispositivos 3 × 3.

Cobertura Wi-Fi ampliada – A tecnologia Beamforming oferece uma conexão sem fio altamente eficiente.

MU-MIMO – Para ajudar seus dispositivos a obterem um ideal desempenho, tornando a comunicação mais eficiente.

Gerenciamento personalizado – Recursos avançados como Controle dos pais, Rede de convidados e Controle de acesso, fornecem ferramentas individualizadas para o gerenciamento da rede.

Conexão inteligente – O Smart Connect direciona os dispositivos para a banda menos congestionada e o Airtime Fairness otimiza a rede sem fio para obter uma conexão mais rápida e eficiente.

Tecnologia Agile Config: Permite que provedores customizem as configurações padrão de acordo com seus requisitos, prevenindo que o usuário final desconfigure o roteador e evitando gastos com visitas técnicas.

Tapo C200 – Câmera de Segurança Residencial Wi-Fi e Pan/Tilt

• Vídeo em alta definição: todas as imagens exibidas em alta definição 1080p

• Pan/Tilt: 360º na horizontal e 114º na vertical

• Visão noturna: visibilidade de até 9m em locais com baixa iluminação

• Notificação de movimento: notificação em tempo real, no celular ou tablet, quando a câmera detectar movimentos

• Áudio bidirecional: permite a comunicação com o local monitorado através de um microfone e alto-falante

• Armazenamento seguro: armazena até 128 GB em cartão microSD que é equivalente a até 384 horas (16 dias) de filmagem

• Controle de voz: compatível com Assistente do Google e Amazon Alexa

• Alarme de som e luz: ative efeitos sonoros e de iluminação para inibir visitantes indesejados

Tapo C100 – Câmera de Monitoramento Wi-Fi Full HD

• Vídeo em alta definição: todas as imagens exibidas em alta definição 1080p

• Visão noturna: visibilidade de até 9m em locais com baixa iluminação

• Notificação de movimento: notifica em tempo real, no celular ou tablet, quando a câmera detecta movimentos

• Alarme de som e luz: ative efeitos sonoros e de iluminação para inibir visitantes indesejados

• Áudio bidirecional: permite a comunicação com o local monitorado através de um microfone e alto-falante

• Armazenamento seguro: armazena até 128 GB em cartão MicroSD, que é equivalente a até 384 horas (16 dias) de filmagens

• Fácil configuração e gerenciamento: configuração e gerenciamento da sua câmera através do aplicativo Tapo